Michele Cristoforetti in concerto venerdi 1 marzo al Teatro De Micheli di Copparo (Fe) con "Viaggi di un cantautore". Special Guest Maurizio Solieri

Il 1 Marzo al Teatro De Micheli di Copparo (Fe), Michele Cristoforetti presenterà il proprio progetto live "Viaggi di un cantautore", un vero e proprio viaggio nelle canzoni di De Andrè, Fossati e De Gregori. Special guest della serata il noto chitarrista Maurizio Solieri (Vasco Rossi, Steve Rogers Band).

Uno spettacolo proposto dal giovane cantautore trentino che propone anche alcuni suo pezzi originali, estratti dall'album "Ancora qui" ed un doppio duetto con lo stesso Solieri, una toccante interpretazione di Amico fragile di De Andrè e la presentazione del nuovo singolo del chitarrista. Prevendite presso la biglietteria del teatro oppure online su www.ticketland1000.com



IL TRAILER DELLO SPETTACOLO:



Michele Cristoforetti, trentino classe 1987, da oltre un decennio si muove nel panorama della musica emergente, riscuotendo sempre grande successo e consenso dal pubblico più attento. Tuttavia, da quasi tre anni il suo percorso ha preso una svolta verso la sua vera natura: il cantautorale.

Infatti da sempre nutre un profondo amore verso figure come De Andrè, Fossati, Bertoli che l’hanno ispirato nei suoi testi e nelle sue musiche. Così, costituendo una nuova formazione chiamata KASCADE in grado di appoggiarlo umanamente e musicalmente nelle situazioni in studio e soprattutto live, comincia il suo percorso di cantautore.

Ed è così che esce il suo primo singolo “L’Album delle Pose” (2015), con il quale avvia la sua produzione musicale. Man mano che le esibizioni dal vivo aumentano, Michele si accorge di essere sulla strada giusta e decide di fare le cose in grande, così nell’estate 2016 ottiene la collaborazione di una delle figure più celebri del panorama musicale italiano: Maurizio Solieri.

Con lui registra il singolo Sigaro Cubano, un brano che celebra la ricerca della felicità nelle piccole cose, lasciandolo libero nella gestione di parte degli arrangiamenti e coinvolgendolo nelle riprese dello stesso videoclip. E finalmente a fine 2016 uscirà anche il primo album intitolato “Muoviti”.

La scelta si rivela vincente e fornisce a Michele una forte crescita di visibilità e le conferme dell’ottimo percorso intrapreso si sono avute grazie all’accesso alle semifinali del concorso Arezzo Wave, oltre che dal passaggio alla finale del premio Pierangelo Bertoli inoltre il 2 dicembre 2017 è stato premiato presso il teatro del casinò di Sanremo con la targa “Emozioni live premio Lucio battisti” per essersi classificato nelle prime posizioni della classifica artisti emergenti di radio airplay.

A settembre 2018 è uscito il nuovo disco registrato per metà in studio e metà nei live dello scorso tour.