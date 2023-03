“Con riferimento alle notizie apparse su qualche sito on line in merito alla istituzione della Zona a traffico limitato del Tono l’Amministrazione smentisce che la stessa entrerà in funzione dal primo aprile, in quanto l’arco di tempo 1° aprile-30 settembre individua solo il periodo, in cui la Zona a traffico limitato può essere attivata. Sino ad ora tale decisione non è stata adottata.

Quanto alle indicazioni contenute nella segnaletica, si precisa che tutti i cartelli sono coperti, tranne uno, che evidentemente qualche buontempone ha deciso di scoprire, magari col fine di creare le solite polemiche.

Tra l’altro quella segnaletica, prima di entrare in funzione, dovrà essere rivista, in quanto il numero di telefono indicato non è più attivo presso il comando di polizia locale. Quanto alla ZTL, si puntualizza che essa è stata prevista nel 2018 e che l’attuale Amministrazione ha solo proceduto alla installazione dell’impianto di videosorveglianza.

Nel merito non determinerà penalizzazioni per i residenti, che anzi potranno avere dei benefici da una circolazione regolamentata e non selvaggia; peraltro loro potranno continuare ad accedere nelle strade interessate senza alcun problema al pari di tutti coloro, che si trovano in affitto regolarmente registrato, dei proprietari di immobili non residenti (avranno diritto ad un solo permesso occasionale e straordinario), dei titolari di attività artigianali e commerciali, che potranno richiedere un permesso per le sole operazioni di carico e scarico e altre categorie.

Pertanto andare al Tono non sarà assolutamente vietato; tutt’altro: queste spiegazioni comunque erano state fornite l’anno scorso; ma probabilmente non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”.