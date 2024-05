WeWell è la nuova realtà nel panorama del fundraising italiano, una partnership innovativa che unisce due aziende del settore, FolkFunding e Metadonors con oltre 10 anni di esperienza nel fornire servizi e soluzioni per il terzo settore.

La missione principale di WeWell è quella di supportare le aziende nello sviluppare e misurare iniziative concrete sulle tematiche ESG (che sta per Ambiente, Sociale e Governance) e consiste in un approccio che integra considerazioni ambientali, sociali e di governance nelle decisioni aziendali.

Un approccio ESG può migliorare la reputazione aziendale e la fiducia degli investitori, dei clienti e dei dipendenti, poiché dimostra un impegno verso la sostenibilità e la responsabilità sociale e permette di aprirsi a nuovi mercati, investitori e opportunità di partnership, poiché sempre più stakeholder considerano l'ESG come un fattore chiave nelle loro decisioni.

Un approccio Olistico. WeWell offre un sistema integrato che parte dall'analisi strategica e utilizza strumenti innovativi per costruire iniziative e progetti ibridi in un approccio integrato phygital. Questo approccio innovativo è pensato per aiutare le aziende a affrontare le complesse sfide ESG, consentendo loro di raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità in modo efficace e misurabile, coinvolgendo diversi pubblici, attori del terzo settore, territorio e stakeholder.

Una partnership strategica

FolkFunding azienda specializzata in crowdfunding, grazie alla piattaforma Produzioni dal Basso, e con un’esperienza decennale in progettazione sociale ed economia civile, affianca da tempo player come Bper Banca, Banca Etica, Banca Intesa, Itas Mutua, Ferrovie dello Stato ma anche enti pubblici come il Comune di Milano e di Venezia.

Metadonors, dal 2022 parte del gruppo Eudata, sviluppa soluzioni tecnologiche dedicate al terzo settore per la cura e la crescita dei donatori. Supporta grandi organizzazioni come Medici Senza Frontiere, UNHCR, AIRC, Greenpeace, WWF, Amnesty International e tante realtà radicate nei territori.

FolkFunding e Metadonors vantano numeri di tutto rispetto: con un totale di 4.000 Enti del Terzo Settore coinvolti, hanno raccolto oltre 150.000.000 di euro in donazioni e coinvolto 1.600.000 donatori nel corso degli anni. Ora, con il lancio del co-brand WEWELL, uniscono la loro esperienza, le loro risorse e i loro numeri e la loro capacità di progettare, per offrire un supporto senza precedenti al mondo corporate.

"La nascita di WeWell segna un passaggio importante nel panorama del fundraising italiano", ha dichiarato Angelo Rindone, il CEO di FolkFunding. "Siamo entusiasti di unire le forze con Metadonors per offrire soluzioni innovative e sostenibili per il mondo corporate. La nostra partnership mira a essere un catalizzatore per il cambiamento, aiutando le aziende a trasformare le sfide ESG in opportunità di crescita e impatto positivo".

Daniele Cirio, fondatore e CEO di Metadonors, aggiunge: "Stiamo attraversando un periodo di profonda trasformazione; da un lato assistiamo a un'evoluzione delle organizzazioni del terzo settore che, migliorando l’operatività, si avvicinano sempre più alle buone pratiche aziendali. Dall'altro, vediamo le aziende impegnarsi sempre più concretamente verso la responsabilità del loro impatto sociale. Creare We-Well insieme al fantastico team FolkFunding significa dischiudere un vasto potenziale di impatto sociale. We Well rappresenta il nostro impegno concreto per forgiare un futuro in cui le aziende e il terzo settore lavorino insieme per un impatto positivo e duraturo".

Per maggiori informazioni: https://we-well.it/