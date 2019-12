Un blog che racconta i dietro le quinte di un grosso ente pubblico.

Il web e l'uso del mondo fiabesco per denunciare modalità molto discutibili di fare pubblica amministrazione.

Un nuovo blog muove i primi passi nella rete, in revalt.it si raccontano le avventure di un funzionario che si oppone ad arroganti dirigenti abituati a sentirsi al di sopra di tutti, a volte anche delle leggi.

Le storie dei post vengono ambientate in una favola che si svolge nel lontano regno di ReValt, con tanto di attori e attrici diligentemente descritti a margine.

Ai lettori dei post viene chiesto di aiutare l'eroe nella sua impari battaglia, lo potranno fare condividendo e diffondendo le sue storie.

Storie vere prestate alla favola, che parlano di bandi taroccati, di anni e anni di mancati controlli sulle fatture, di enti che abitualmente prevedono in anticipo chi vincerà i bandi, di

indagini anticorruzione che ascoltano ed accolgono esclusivamente l'autodifesa degli accusati. E altro ancora. La diffusione delle cosiddette "storie poco edificanti", che raccontano episodi di cattiva amministrazione, è quello che i potenti, i regnanti di ReValt più temono e cercano in tutti i modi di impedire. Per la casta è fondamentale dare un'immagine rassicurante ed efficiente, certe storie non devono trapelare, mai. Il funzionario protagonista della favola di ReValt ha già provato a denunciare gli accadimenti "poco edificanti" in tutti i modi. E' arrivato di persona sino al responsabile anticorruzione dell'ente, ma... come finisce lo saprete leggendo i post. Possiamo solo anticipare che il povero whistleblower finirà trasferito nella più remota landa del regno, ma non si arrende, ancora si batte... e ha bisogno di aiuto! Un aiuto a diffondere le sue storie. Voi e i social potete farlo! Seguendo le storie di quel lontano regno potrete anche togliervi una grande curiosità : conoscere il nome dell'ente pubblico nascosto dietro il nome di ReValt. Ne rimarrete sicuramente sorpresi. revalt.it vi aspetta, aiutatelo a crescere.