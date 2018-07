Björk & Berries: dalla Svezia il brand beauty che si ispira alla natura, per un viso perfetto

Ecco i segreti di bellezza svedesi che hanno fatto il giro del mondo

Björk & Berries è un marchio di profumi e prodotti per la cura della pelle che trae le sue origini nella natura, nella cultura e nello stile di vita svedesi. Tutto è iniziato con un profumo naturale creato a partire da foglie di betulla raccolte a mano. Oggi l’azienda è in grado di offrire una vasta e pregiata gamma di prodotti nell’ambito della profumazione e della cura del viso e del corpo.



Il segreto della giovinezza

Il segreto della giovinezza arriva dalla Svezia e in particolare si trova negli esperti aziendali di cosmesi che traggono ispirazione dal misticismo e dai vecchi rimedi delle foreste svedesi e trasformano ingredienti naturali come betulla, amamelide e argilla bianca in efficaci prodotti ecoluxury.



La filosofia

La filosofia dell’azienda è basata sul desiderio di far conoscere e provare i prodotti Björk & Berries a tutte le donne che desiderino sperimentare l’unicità della natura svedese, scoprendo la forza del minimalismo scandinavo. Per questo motivo tutti i prodotti hanno una quantità minima di ingredienti, il più naturali e biologici possibili, senza rinunciare all’efficacia. Tutti i nostri prodotti sono realizzati secondo i criteri Ecoluxury.

Tutte le gamme e le collezioni create si ispirano alle quattro stagioni nordiche e agli effetti che possono avere su pelle e corpo. Per questo motivo i prodotti per la cura del viso e del corpo si concentrano sui risultati con principi attivi, mentre la gamma di profumi crea l’atmosfera.



Le 4 stagioni

Tutti i profumi Dark Rain, White Forest, Never Spring, Botanist e Solstice sono legati a una delle quattro stagioni svedesi.

White Forest è una gamma ispirata dalle misteriose foreste di betulla [björk] nel profondo nord della Svezia. Un profumo sensuale e melodrammatico di legno e aria fresca. Dark Rain è una gamma ispirata dalla prima pioggia autunnale che accarezza il caldo asfalto dell’estate, creando un lieve vapore nella buia notte autunnale. Un affascinante profumo di terra bagnata con legno, limone, zenzero e ambra. Never Spring è una gamma ispirata dal desiderio di primavera, dei primi boccioli che sbucano dall’ultima neve. Un profumo fresco e leggero con betulla, limone e legno di cedro. Botanist è una gamma ispirata dall’incontro tra un selvaggio giardino botanico e le oscure foreste del sud della Svezia. Un profumo maschile e moderno con vetiver, patchouli, betulla e mele verdi.



Ingredienti selezionati

Una linea attiva e idratante per la cura della pelle che utilizza ingredienti accuratamente selezionati della natura svedese, con estratto organico di faggio e betulla che contribuisce al rinnovamento cellulare, all’ idratazione e alla radiosità di una pelle secca disidratata. Il modo scandinavo di intendere la bellezza è quello di mantenere una pelle naturale, sana e impeccabile.



Fino al 75% di ingredienti biologici certificati

Minima quantità di ingredienti per offrire il massimo effetto

Non contegono parabeni, oli minerali, PEG, SLS/SLES o siliconi • Cruelty Free • Vegan



WWW.BJORKANDBERRIES.COM