Chiunque si trovi a San Francisco, da adesso può chiedere di partecipare al test per viaggiare per le strade della città utilizzando il servizio taxi senza autista di Waymo One.

Waymo è l'azienda dell'universo Alphabet che da anni si occupa dello sviluppo di un sistema di guida autonomo.

Nell'area metropolitana di Phoenix, in Arizona, il servizio è attivo dopo una prima sperimentazione partita ad ottobre scorso.

È sufficiente scaricare l'app Waymo One e far arrivare la prima auto disponibile, salire sui sedili posteriori e "sperare" di arrivare a destinazione senza incidenti, aspetto che è probabilmente garantito molto di più rispetto alla possibilità che alla guida della vettura vi sia una persona.

Infatti, telecamere, laser e radar montati su un sistema Waymo operano in contemporanea per analizzare tutto lo spazio che circonda la vettura a guida autonoma fino a circa 300 metri di distanza, in modo da valutare qualsiasi imprevisto.

Il sistema di guida Waymo ha percorso negli ultimi 10 anni milioni di Km su strada in tutti i tipi di condizione, oltre ai miliardi di Km percorsi nelle simulazioni.

Adesso, Waymo sperimenta il proprio sistema in una città "particolare" come San Francisco con strade che possono essere anche strette, dove abbondano le piste ciclabili e dove sono numerose salite e discese anche ripide. Pertanto, il numero di imprevisti dietro l'angolo aumenta in maniera esponenziale. In tal modo, i risultati che potranno essere ricavabili da questo test potranno essere un'importante ulteriore passo in avanti per rilasciare definitivamente, quanto prima, il sistema di guida autonomo.