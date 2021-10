L'Italia è un paese in ripresa, ma non tutti i settori possono sorridere. Il mercato immobiliare, infatti, è ancora molto indietro rispetto all'andamento medio in Europa.

L'Italia è l'unico Paese dove le quotazioni sono più basse rispetto al 2010. Il fatturato, inoltre, è sotto di circa 20 punti rispetto alla media dei grandi dell'Ue.

In questo momento, a trainare il settore è il solo settore residenziale, unico fattore che ci accomuna al resto d’Europa, con una crescita sia del numero di appartamenti venduti, sia del loro peso (in termini di prezzo e costo).

Sul versante aziende, deludenti i risultati per alberghiero, uffici e settore commerciale, mentre sorride il settore della logistica, soprattutto grazie ai grandi nomi dell’e-commerce che cercano nuovi siti per ottimizzare e velocizzare la distribuzione delle merci.