#iosuonodacasa, i concerti di mercoledì 8 aprile: artisti, orari e tutte le info.

Tra i concerti promossi sotto l’hashtag #iosuonodacasa, in programma per mercoledì 8 aprile, troviamo il dj set di Jo Squillo “Jo in the house” alle ore 17:00, il live format di Francesco Renga “Aperitivo con gli occhiali” alle ore 18:30, l’esibizione dei Modà alle ore 20:00, lo streaming di Nek alle ore 21:00 e altri appuntamenti con protagonista la musica.

Tutti questi artisti si sono esibiti più volte con dirette sui loro profili Instagram e hanno contribuito a sensibilizzare il pubblico nei confronti dell’emergenza Coronavirus, tra raccolte fondi e ripetuti inviti a restare in casa.

Tra le esibizioni di oggi su Facebook anche l’appuntamento fisso con Osvaldo Di Dio alle ore 16:30, il live streaming di Andrea Pimpini alle 19:00 e la diretta serale di DJ Claudio Ciccone Bros alle ore 22

Ecco il calendario di #iosuonodacasa con le esibizioni in programma per mercoledì 8 aprile:

ore 16:30 - Osvaldo Di Dio www.facebook.com/osvaldodidio

ore 17:00 - Jo Squillo “Jo in the house” dj set - www.instagram.com/jo_squillo/?hl=it

ore 18:30 - Francesco Renga www.instagram.com/francescorenga

ore 19:00 - Andrea Pimpini www.facebook.com/andrewufficiale

ore 20:00 - Modà www.instagram.com/modaufficiale

ore 21:00 - Nek www.instagram.com/nekfilipponeviani

ore 22:00 - Dj Claudio Ciccone Bros www.facebook.com/djclaudiocicconebros