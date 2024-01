In Corea del Sud il leader del Partito democratico attualmente all'opposizione, Lee Jae-myung, - sconfitto per un soffio alle elezioni presidenziali del 2022 - è stato accoltellato al collo durante un evento nella città di Busan, nel sud del Paese, nel momento in cui era attorniato da una folla di sostenitori e giornalisti.

Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung, boynundan bıçaklanarak saldırıya uğradı. https://t.co/RJtNCPtg13 — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) January 2, 2024

Dopo aver ricevuto le prime cure all'ospedale universitario della città, è stato trasportato in elicottero a Seul. Jae-myung, non sarebbe in pericolo di vita, anche se i medici temono la possibilità di una nuova emorragia.

L'assalitore, un uomo, è stato arrestato sul posto dalla polizia. Al momento non è noto il motivo del gesto. L'uomo si è avvicinato indossando una corona di carta con sopra il nome di Lee e ha chiesto un autografo mentre Lee era attorniato dalla folla. Poi si è lanciato in avanti e con un coltello lo ha colpito al collo.

L'attacco ha suscitato preoccupazione e condanna da parte della Corea del Sud, con il presidente Moon Jae-in che ha espresso tutta la sua solidarietà a Lee.