Samuele Pugliese, a soli 22 anni, ha appena firmato un contratto con "GLORY Kickboxing", la più grande e prestigiosa promotion al mondo.

È il culmine di un sogno per il ragazzo genovese che ha alimentato la sua carriera fin da bambino, un sogno che lo ha portato a lottare ora al vertice della kickboxing mondiale.

Il 13 giugno a Rotterdam, Samuele farà dunque il suo debutto rappresentando l'Italia sul ring calcato dai più grandi nomi della storia del combattimento: Giorgio Petrosyan, Alex Pereira, Badr Hari, Peter Aerts e Rico Verhoeven, l'attuale campione dei pesi massimi.

E ora tocca a lui, 198 cm per 103 kg, sfidare i migliori al mondo.



Arrivare in GLORY è il traguardo inseguito da ogni kickboxer, l’obiettivo che lo ha spinto ad allenarsi ogni giorno, a sacrificare ogni momento della vita per diventare una leggenda. Ma Samuele non è un ragazzo qualsiasi; soprannominato “The Animal” per la sua incredibile determinazione, ha dimostrato fin da adolescente di non temere nessuna sfida. Crescendo, ha ottenuto una lunga serie di successi che lo hanno portato a rappresentare l'Italia in ogni angolo del mondo: dall'Ungheria alla Cina passando per la Francia, Samuele ha lasciato il segno ovunque, conquistando titoli e il rispetto degli esperti del settore.



Il suo percorso è stato una scalata difficile ma costante in cui ogni passo lo ha avvicinato al traguardo che ora raggiunge, una storia fatta non solo di vittorie, ma di sacrificio, di allenamenti estenuanti e di una costante ricerca della perfezione.

Ogni giorno, Samuele si allena attraverso feroci sessioni che si estendono fino a tarda sera, alternando tecniche sul sacco, allenamenti con i colpitori e una preparazione atletica che non lascia spazio al caso: sei giorni su sette, ogni allenamento è una battaglia, ogni sessione è pensata per migliorare forza, velocità e resistenza.

Al suo fianco ha avuto sempre il padre e maestro Maurizio Pugliese, e il preparatore atletico Luciano De Santis, un team fondamentale nella sua crescita fisica, tecnica e umana.



Perché c'è un’altra cosa che rende Samuele speciale: la sua mentalità.

Nonostante la giovane età, non si è mai fatto scoraggiare dalla realtà dello sport professionistico. In Italia è impossibile vivere solo di sport, specie nelle discipline di combattimento, eppure Samuele ha scelto di lottare per il suo sogno, sacrificando tutto in favore dello sport: famiglia, tempo libero, distrazioni di una vita da ragazzo. Ogni giorno si reca al lavoro e quando finisce dedica il restante tempo ad allenarsi, una scelta che sarebbe impossibile senza il desiderio di arrivare al massimo palcoscenico mondiale per un kickboxer.



Ora, a soli 22 anni, Samuele lo ha raggiunto ma non si sente arrivato e non vuole fermarsi: desidera confrontarsi con i giganti della kickboxing e dimostrare con loro il suo valore.

Con la sua potenza, la sua tecnica impeccabile e una determinazione da guerriero, The Animal si dice pronto a lasciare il segno anche in GLORY, a cominciare dal 13 giugno.

E, se c’è una cosa che abbiamo imparato seguendo il suo cammino, è che questo ragazzo sa tener fede alle promesse.

Nel 2024, Samuele è stato ospite al "Salotto del Leggendario", insieme a Maurizio Pugliese e al Dott. Giovanni Biggi. Guarda il video per scoprire qualcosa in più su "The Animal":