Un sorprendente Vinales, visto che è quasi al debutto sulla Aprilia, ha fatto registrare il miglior tempo nelle libere del venerdì del GP di San Marino e della Riviera di Rimini sul circuito di Misano con 1'32.666, ottenuto nella sessione mattutina. Nel pomeriggio si è corso sul bagnato ed i tempi sul giro si sono alzati di 10 secondi.

Al termine della FP2, è stato invece Johann Zarco (Pramac) ad assicurarsi il miglior tempo con un vantaggio di mezzo secondo rispetto ai due piloti della Ducati ufficiale, Francesco Bagnaia e Jack Miller, con 1:42.097.

I due ducatisti, al mattino avevano ottenuto rispettivamente il terzo e il quarto miglior tempo, tra le due Suzuki di Mir, secondo, e Rins, quinto.

Dopo alcuni spiragli di sole che avevano fatto sperare, la pioggia ha iniziato a scendere all'inizio della FP2, permettendo così di far fare ai piloti un po' di pratica sul bagnato, visto che soprattutto per domenica, sono alte le probabilità che non si possa gareggiare su pista asciutta. Un'eventualità, quest'ultima, che potrebbe essere disastrosa per i leader del mondiale Fabio Quartararo (Yamaha) che nel pomeriggio, sul bagnato, ha fato registrare il 18° tempo.

Al contrario, naturalmente, se domenica dovesse piovere, per Bagnaia potrebbe, vista la sua confidenza con la pista bagnata, potrebbe essere l'occasione per accorciare sensibilmente il suo distacco da Quartararo.



