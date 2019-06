Oppo USC annunciata ufficialmente: la Under Screen Camera "nasconde" la fotocamera dello smartphone sotto il display

Grande novità all'interno del mondo degli smartphone (ma non solo). Questo mercoledì, infatti, direttamente dal MWC 2019 di Shanghai è stata annunciata la Oppo USC, cioè, la Oppo Under Screen Camera.

Come si può capire dal nome si tratta di una fotocamera integrata sotto il display.

In pratica, Oppo ha "inserito" la fotocamera frontale dello smartphone sotto il display, tanto da risultare nascosta ed invisibile fino al momento dell'utilizzo.

Grazie a questa soluzione si potranno avere smartphone che nella parte frontale avranno praticamente solo il display senza interruzioni di alcun tipo, come notch o fori.

Per ovviare alla presenza dello schermo il sensore messo a disposizione dalla Oppo offre un’apertura più ampia della media per poter catturare quanta più luce possibile, insieme ad una correzione software che grazie ad un algoritmo proprietario è in grado di rimuovere qualsiasi di offuscamento, oltre che di ottimizzare il bilanciamento del bianco.