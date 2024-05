L’Associated Press, il 1° maggio, ha dedicato al fenomeno della destra religiosa un lunghissimo servizio, firmato da Tim Sullivan e Jessie Wardarski.

C’è chi lo aveva detto. «La destra religiosa diventerà globale», avvisava infatti ancora nel novembre 2015 Neil J. Young, intellettuale che può vantare collaborazioni editoriali di primo piano, dal Washington Post al New York Times.

Ora, non sappiamo se un domani sarà davvero «globale», ma certamente la svolta conservatrice della Chiesa cattolica oggi risulta ben visibile negli Stati Uniti.

Il Movimento Internazionale dei Sacerdoti Sposati, dal 2003, porta avanti in tutto il mondo una campagna per il rinnovamento della Chiesa in chiave progressista (nel 2014 ha fondato l'associazione "CHif Liberi e Solidali" Christian Home International Foundation) e la riammissione al ministero dei preti sposati con le loro famiglie.



L'articolo su AP News:

Parishes turmoil as traditionalism sweeps US Catholic Church