"Visto che i 127 cardinali elettori che fanno parte del Collegio cardinalizio non si conoscono tutti perfettamente, da qualche tempo in qua si sta facendo strada nella Chiesa una rivista specializzata francese chiamata Cardinalis-Magazine che pubblica approfondite radiografie dei potenziali papabili per facilitare la loro conoscenza.

Fermo restando che vale sempre quell'antico detto che "chi entra Papa esce cardinale" a sottolineare l'imprevedibilità degli eventi all'interno della Sistina basati su accordi spesso definiti in quei momenti pieni di tensioni, aspettative, programmi e progetti per la Chiesa".

La vaticanista de "Il Messaggero" Franca Giansoldati rilancia profili dei futuri papabili: cardinalle Erdo (nella foto) il più recente.

Per il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati i futuri cardinali papabili dovrebbero essere aperti alla riammissione dei preti sposati nella Chiesa.







Fonte immagine: Ap