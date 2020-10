L'associazione torinese "Dona un Sorriso" organizza la lotteria benefica «Dona un Sorriso, vinci una Panda», per raccogliere fondi a sostegno di progetti per bambini dell'India.

Le estrazioni della seconda edizione di quest’anno della speciale lotteria si svolgeranno il 28 dicembre 2020, presso la sede dell'associazione.

«Abbiamo deciso di riproporre il progetto solidale - spiega Roberto Rosso, consigliere dell’associazione - a distanza di pochi mesi dalla prima edizione, in cui sono stati raccolti oltre tremila euro, dopo aver ricevuto diverse lettere dalle missioni che sosteniamo che ci hanno descritto una situazione drammatica a causa della pandemia».

«Durante il primo lockdown iniziato il 25 marzo - ha scritto all’associazione suor Olivia delle suore missionarie dell’Immacolata che opera nello Stato del Telengana al centro-sud del Paese - all’improvviso milioni di lavoratori migranti e coloro che lavorano a paga giornaliera, hanno perso il lavoro, il loro sostentamento e la casa in cui vivevano. Sono, quindi, stati obbligati a tornare nei loro luoghi di origine percorrendo migliaia di chilometri a piedi o in bicicletta in quanto lo Stato aveva sospeso tutti i mezzi di trasporto. Molti sono morti di fame, di sete o per il clima avverso prima di raggiungere i loro paesi. Chi è riuscito ad arrivare a casa ha dovuto lottare per sopravvivere. Insomma se non si moriva di Covid, si moriva di fame».