Apertura della nuova sede al Borgo Marinari del ristorante “Donna Luisella” la tradizione dal 1930.

L’altra sera è stata una serata da ricordare a lungo, sotto l’ombra del Castel dell’Ovo si è inaugurato il nuovo ristorante napoletano “Da Luisella”, in un dei luoghi più belli di Napoli, frequentato da turisti provenienti da tutto il mondo: il Borgo Marinari. Il castello è il simbolo più vero di Napoli e personifica la nostra tradizione millenaria, proprio come Luisella è il simbolo più vero della cucina tradizionale partenopea. La Casa della Tradizione, potremmo definire la cucina del ristorante.

La storia di Donna Luisella nasce molto tempo fa, nel 1930, quando le domeniche erano fatte di famiglia, di profumo, di ragù che “pippitiava” e di tradizione. Nonna Luisella coltivava e amava ogni singolo prodotto della sua terra e la sua cura e dedizione venivano sempre ripagate con un profumo e un sapore d'altri tempi. Oggi la storia continua, il suo amore per la famiglia e la sua esperienza in cucina sono stati conservati da Luisella oggi, titolare del suo amato ristorante, che gestisce con la sua famiglia e insieme alla figlia Federica.

«Ho imparato da nonna tutti i segreti della terra, dei suoi prodotti e delle ricette che oggi serviamo ai nostri clienti».

La sua specialità? La frittura, quella della nonna di Luisella che non aveva rivali! La più croccante e saporita di tutte. Cosa la rendeva così unica? Risponde Luisella: «Prodotti rigorosamente di stagione e materia prima di qualità, oggi questi "ingredienti" li ho trasformati nel lavoro di famiglia. È questo che vogliamo offrire ai clienti che vengono a trovarci».

Fra gli intervenuti all’inaugurazione anche Rosario Lopa, Portavoce Consulta Nazionale dell’Agricoltura e del Turismo, già Delegato della Provincia di Napoli al settore Agroalimentare che ha consegnato a Luisa un attestato in ricordo della iniziativa e poi così commentato: «Abbiamo deciso di promuovere e sostenere questa iniziativa coraggiosa e determinata di Luisa La Matta in Fusco e di tutta la sua famiglia, per non far perdere ai cittadini napoletani e continuare, in un momento di sostanziale contrazione economica, dovuta alla crisi pandemica da covid-19, che vede tra l’altro penalizzare la spesa degli alimenti da parte delle famiglia, la buona e sana abitudine di degustare attraverso la cucina tradizionale partenopea, i prodotti del nostro territorio. Per tutte queste motivazioni, sarà importante per rilanciare il settore gastronomico della città e di tutta la regione, individuare e realizzare dei Percorsi Gastronomici legati alle tradizioni della cucina napoletana, buon volano anche per aumentare, a nostro avviso, i flussi turistici, e la nuova iniziativa nel campo della ristorazione targata Donna Luisella va sicuramente in questa direzione».

Dunque buon vento, come si dice nel gergo marinaro, a Luisella che sarà presto la beniamina di tutti i marinai dei grandi yacht e delle unità da diporto di varie dimensioni che troveranno il loro naturale Yacht Club nel nuovo confortevole locale, location ristorativa de luxe con B&B, che affaccia proprio sulla darsena del borgo.