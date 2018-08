Gianluca Vacchi fa muovere Gallipoli, il 9 agosto al Praja

Gallipoli è ormai da tempo una delle capitali europee del divertimento. Ad esempio, in un evento organizzato da Musicaeparole, Gianluca Vacchi è protagonista di un party decisamente atteso. Il 9 agosto, di notte, è in console sul palco della Praja, probabilmente la discoteca estiva italiana di riferimento. Il dj set fa parte del calendario del festival Popfest.

Gianluca Vacchi non è più soltanto il "re di Instagram". E' ormai anche un top dj internazionale, visto che si esibisce con continuità nei più importanti club del pianeta e pure ad Ibiza. La sua nuova serata Vibra va in scena al celeberrimo Amnesia, ogni settimana. "Mr. Enjoy" ha pure scritto una biografia di successo assoluto in cui racconta non solo delle sue origini ma scrive anche di seduzione e tatuaggi, di lifestyle e di attività fisica, di eleganza, educazione e ironia… e pure di qualche episodio di follia che hanno contribuito a farlo diventare quello che è, ovvero un fenomeno mondiale. Tra le passioni di Gianluca Vacchi, oltre allo sport, ci sono senz'altro, la musica, il ballo e... ovviamente i dj set nei locali più esclusivi del pianeta.