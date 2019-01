LA VEDOVA ALLEGRA, debutto della Compagnia delle operette al Manzoni Milano

Di un genere che ricalca la struttura del melodramma, l'operetta è uno spettacolo in cui l’essenza della poesia e lo studio delle verità nascoste, oltre la sua sfarzosa cornice scenica, contribuisce all’impostazione fenomenologica dei generi musicali. Ghiotta opportunità per riflettere e , perché no, per lasciarsi incuriosire da questo autore o da altro compositore, nonostante l’ormai avvenuto distanziamento rispetto all’impostazione fenomenologica dei generi musicali, con un ritorno da un sofferto "switch part" nel campo di comunicazione della musica, del teatro e del canto.

Si rivela tutt'altro che un àmbito futile e secondario della nostra vita, ma spicca invece come un vero e proprio “linguaggio” produttore di senso e sensualità.

La regina delle operette fa tappa al Teatro Manzoni. Martedì 8 gennaio 2019, unica data alle ore 18, andrà infatti in scena “La Vedova Allegra”, capolavoro di Franz Lehàr fatto rivivere dalla storica Compagnia Italiana di Operette con la magistrale regia di Flavio Trevisan.



Con le coreografie di Monica Emmi e la direzione musicale di Maurizio Bogliolo si esibirà il corpo di ballo Ensemble Nania Spettacolo con Giada Lucarini, Martina Alessandro, Martina Coiro, Erika Pentima, Idiana Perrotta e Raffaella Siani. Gli incantevoli costumi sono curati da Eugenio Girardi e la direzione artistica è di Maria Teresa Nania titolare di Nania Spettacolo e produttrice per la Compagnia Italiana di Operette.

Sarà dunque un appuntamento coinvolgente capace di far volare la mente con brio e buonumore a un’epoca ormai lontana raccontata con musiche profondamente emozionanti, costumi fascinosi e balletti leggeri ed entusiasmanti. Il team di artisti della Compagnia, realtà teatrale presente sulla scena Italiana da sessantacinque anni, regalerà uno spettacolo unico e imperdibile riconfermando la professionalità, la passione e l’amore per il teatro che da sempre la contraddistingue.

_©Angelo Antonio Messina