CAMPO NUG è un’Associazione di promozione sociale attiva dal 2021 a Castenedolo, in provincia di Brescia, nata dalla convinzione che la comunità sia la prima risorsa per sé stessa e per il territorio. L’intensa attività di relazione e promozione, di raccolta fondi e di volontariato, ha reso possibile il sogno di restituire spazio alla Comunità, ripartendo dalle nuove generazioni grazie alla riqualificazione del "Parco delle Moschine" di Castenedolo, trasformando un vuoto urbano in un luogo ospite.

La campagna di raccolta fondi lanciata su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, che riceve anche il sostegno di Banca Etica, servirà per rendere sostenibile e continuativo il progetto di questa “grande casa verde”, con la prosecuzione di laboratori di auto-costruzione e lo svolgimento di attività a contatto con la natura.

Si attiveranno in questo modo nuove opportunità di incontro, formazione culturale, crescita e scambio generazionale per la stagione 2024, in luogo curato, aperto e accessibile, che possa connettere piante, persone e progetti!

Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/camponeedyoug-2024/