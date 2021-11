Come nelle favole: scrivete la vostra lettera a Babbo Natale e a Villa ReNoir tutti i vostri desideri ed emozioni saranno realtà.

L’attesa è terminata, ritornano i coinvolgenti ed emozionanti Christmas Party, a Villa ReNoir, che dal 1 al 31 dicembre, si trasforma e si veste in una delle più suggestive location del nostro Bel Paese dal tema natalizio.

Così, le porte di Villa ReNoir aprono al pubblico per tutto il mese su prenotazione, osservando le vigenti norme, in tema Covid per l’ingresso, come stabilito dalle autorità.

Per l’occasione, il parco è stato allestito, con suggestive sculture, milioni di luci scintillanti e molteplici ed eleganti addobbi natalizi.

Ecco, tutto è pronto per accogliervi, ci saranno gli elfi, la mascotte di Babbo Natale, Babbo Natale al sax, per lasciarsi coinvolgere dall’animazione e ascoltare su prenotazione i concerti, con i canti intonati dal coro Gospel, nelle date del 3 dicembre, data dell’inaugurazione, il 5, l’8 e il 23.

I Christmas Party sono molto di più, Paolo Renis e il suo team sono pronti a catapultarvi in un mondo di emozioni. Potete scegliere di prenotare i vostri pranzi aziendali per scambiarvi degli auguri speciali, le cene a tema e decidere di trascorrere con vostri cari la vigilia, il pranzo di Natale e il Gran Galà di capodanno immersi in un’atmosfera unica. Dove, non mancherà musica e animazione ad accompagnare gli speciali menù cucinati dallo chef di Villa ReNoir. In particolare la cucina offre i piatti tipici della tradizione italiana, rivisitati rigorosamente, con le migliori materie stando attenti al Km zero.

Vivere il sogno natalizio, quello che ci fa tornare bambini e ci regala emozioni, è qui a Villa ReNoir; soprattutto per chi vuole coronare e rendere indimenticabile l’anniversario, il compleanno o celebrare le nozze, con lo sfondo delle feste ormai alle porte, qui diventa realtà e un ricordo indelebile da portare nel cuore per tutta la vita.

Per tutte le informazioni, potete contattare: 3346363247 o 0331576369. Scrivere a: [email protected]

Visitare la pagina Instagram: Villarenoirmilano

Visitare la pagina Facebook: Villa ReNoir Ristorante