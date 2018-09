Comunicato stampa Ronghi/Ferrandino: scuola, c'è emergenza sicurezza

“Le scuole in Campania, e particolarmente a Napoli, versano in un grave stato di abbandono che mina la sicurezza di studenti e docenti. Da anni, da parte del Comune di Napoli c’è assenza di manutenzione degli edifici scolastici. Si tratta di una vera e propria emergenza e, per questo, “Sud Protagonista” e il sindacato Cnal scendono in campo nel primo giorno di scuola, per presentare le proprie iniziative in questo delicato settore”.

E’ quanto afferma il Segretario Federale di “Sud Protagonista”, Salvatore Ronghi, che mercoledì 12 settembre 2018 alle ore 11 terrà una conferenza stampa davanti all’Istituto comprensivo Bovio Colletta, in via Carbonara n. 31 a Napoli, insieme al Portavoce cittadino Luigi Ferrandino, la responsabile di Cnal Lucia Di Pietro, il dirigente Salvatore Scarfiglieri e la responsabile settore scuola Imma Guariniello.