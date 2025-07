Roma, 28 luglio 2025 – Quella che è in corso a Gaza è una crisi umanitaria senza precedenti. Oltre al dramma della guerra, migliaia di famiglie vivono senza accesso a cibo, acqua potabile o cure mediche. Moltissimi minori hanno perso entrambi i genitori, ritrovandosi completamente soli in uno scenario di devastazione.

Per far fronte a questa emergenza, la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, attraverso il suo Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo, ha avviato una raccolta straordinaria di fondi in collaborazione con il Patriarcato Latino di Gerusalemme.

Abbiamo tutti dinanzi agli occhi le immagini della visita a Gaza del Patriarca di Gerusalemme dei Latini, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, e il suo accorato monito: "Gli aiuti non sono solo necessari, sono una questione di vita o di morte. Rifiutarli non è un ritardo, ma una condanna. Ogni ora senza cibo, acqua, medicine e riparo causa un profondo danno".

“Desidero esprimere profonda preoccupazione per la gravissima emergenza umanitaria che colpisce la popolazione di Gaza, dove il prezzo più alto e straziante — come ci ha autorevolmente ricordato Papa Leone XIV — continua ad essere pagato dai più vulnerabili: bambini, anziani e persone malate. Di fronte a questa immensa sofferenza, la Società di San Vincenzo De Paoli, fedele alla sua missione di vicinanza agli ultimi, non può e non vuole restare indifferente”, dichiara Paola Da Ros, Presidente della Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, che aggiunge: “Ci uniamo al grido dell’umanità ferita che non vuole e non può abituarsi all’orrore della violenza: basta guerra. È il grido dei palestinesi, degli israeliani e di tutti coloro che, nonostante tutto, continuano a credere nella pace. Un grido che chiede ascolto, compassione e impegno concreto. La pace non è utopia, ma un dovere morale che interpella ciascuno di noi”.

“In questo tempo segnato da dolore e smarrimento, riaffermiamo con forza il valore della solidarietà concreta e della fratellanza tra popoli. La raccolta fondi straordinaria che abbiamo avviato non è solo un gesto di generosità, ma un ponte di speranza e umanità tra comunità che soffrono e persone che scelgono di mettersi al servizio degli altri”, sottolinea Giancarlo Salamone, Responsabile Nazionale del Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo.

Le principali urgenze:

Ogni giorno migliaia di civili vengono assistiti con la distribuzione di cibo, acqua e medicinali, mentre centinaia di persone ricevono vitto e alloggio presso la Parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza.

Per continuare ad aiutare servono costantemente:

cibo, acqua potabile, cure mediche, medicinali.

Le attività di aiuto sono coordinate direttamente dal Cardinale Pierbattista Pizzaballa.

Come contribuire

La Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV rivolge un accorato appello ai suoi soci, volontari, a tutti i benefattori e a quanti vorranno unirsi a questa iniziativa di concreta solidarietà.

Ogni gesto conta

Ogni gesto di carità può trasformarsi in speranza, ogni donazione in vita salvata. Nessuno può fare tutto, ma tutti possiamo fare qualcosa. E oggi quel qualcosa può davvero fare la differenza. Anche il contributo più piccolo rappresenta un gesto concreto di vicinanza e speranza per chi oggi non ha nulla. Questo appello non si esaurisce qui. Ti terremo sempre aggiornato attraverso il sito web sanvincenzoitalia.it e i nostri canali social. Ti mostreremo ogni gesto di solidarietà reso possibile grazie alla tua generosità.

La Società di San Vincenzo De Paoli

Fondata a Parigi nel 1833, la Società di San Vincenzo De Paoli è un’associazione di laici cattolici presente in 155 Paesi del mondo. Ha una rappresentanza all’ONU di Ginevra, all’UNHCR e partecipa al Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.

In Italia conta 11.500 soci e volontari, riuniti in 896 gruppi operativi chiamati Conferenze, e assiste circa 30.000 famiglie (pari a oltre 100.000 persone) in difficoltà. Ogni giorno, l’Associazione è impegnata nell’ascolto e nel sostegno delle persone in difficoltà, con uno stile di prossimità, rispetto e amore fraterno.

La carità non ha confini. Aiutiamo insieme chi soffre nel silenzio.

Unisciti a noi. Porta speranza a Gaza.

Per informazioni sulla campagna di raccolta fondi:

https://www.sanvincenzoitalia.it/emergenza-gaza-lappello