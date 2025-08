Seconda sconfitta in pre-campionato per il Napoli di Antonio Conte. Così come accaduto nel primo test amichevole del ritiro di Dimaro contro l'Arezzo, i campioni d'Italia cadono alla prima amichevole del ritiro di Castel di Sangro. A sorpresa gli azzurri perdono 2-1 contro i francesi del Brest, che chiudono il primo tempo avanti di due reti.

Dopo un buon inizio del Napoli, la difesa azzurra si fa sorpredere su una azione dalla sinistra conclusa in rete da pochi passi da Milinkovic-Savic dalla rete sul primo palo di Ajorque alla mezz'ora. Pochi minuti dopo il raddoppio dello stesso centravanti che su colpo di testa a pochi metri dalla porta fredda il nuovo portiere del Napoli. La reazione azzurra arriva nella ripresa, trascinati da De Bruyne, che aveva preso un palo sul finale del primo tempo con un gran colpo di tacco volante, gli azzurri accorciano le distanze dopo l'ora di gioco. Decisivo la scorribanda sulla fascia di Politano, entrato da pochi minuti, e l'assist al centro che trova pronto il destro forte e preciso di Lucca che sigla l'1-2. Azzurri rimandati al prossimo impegno contro internazionale contro il Girona, ma già domani il Napoli sarà di nuovo in campo per un'altra amichevole contro la Casertana.