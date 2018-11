Nuova business unit in Campania per Volonline

Un hub per il coordinamento strategico e la gestione di tutto il mercato del sud Italia, dotato di un reparto booking e dell’autonomia necessaria per sviluppare prodotto e operazioni commerciali in esclusiva: Volonline annuncia l’apertura di una business unit in Campania, situata nel centro storico di Pozzuoli, a pochi km da Napoli.

I nuovi uffici, già operativi, si affiancano alle due sedi di Milano e sono stati affidati alla guida di Michele Guardascione, manager attento ed instancabile, già noto nel settore del turismo per il successo ottenuto con l’agenzia di viaggi Lastminutestore di Bacoli, di cui è titolare dal 2002. Stimato per le sue indiscusse capacità di networking e negoziazione, Guardascione coordina un team composto da 5 risorse: 3 addetti al booking e 2 area manager.

Nello specifico, il reparto operativo è affidato a Max Marino e Giovanni Romano, due professionisti che vantano una lunga militanza sul campo, coadiuvati da Agostino Carandente; sul fronte commerciale, il mercato della Campania è stato assegnato a Marco Terlizzi per il prodotto classico Volonline e a Valerio Testa per il prodotto Volonclick.

La squadra, destinata a crescere già nel corso dei prossimi mesi, lavorerà con il duplice obiettivo di stimolare la penetrazione del marchio Volonline nel sud Italia e favorire nuove partnership commerciali con le agenzie locali.

“Ritengo che la Campania offra ottime potenzialità di crescita per un tour operator come Volonline – ha dichiarato Luigi Deli, Presidente Volonline – e da tempo pianificavamo un’espansione strutturata. In Michele Guardascione abbiamo trovato le competenze, la disponibilità, la tenacia e la motivazione imprenditoriale necessarie affinché questa nostra nuova avventura si possa rivelare un successo. Michele e il suo staff lavoreranno in stretta collaborazione con Milano, ma avranno la possibilità di sviluppare prodotti in esclusiva per il mercato locale, anche e soprattutto attraverso l’utilizzo di collegamenti aerei da Napoli e dagli altri aeroporti del sud. Puntiamo inoltre sull’esperienza di Giovanni Romano, che ci permetterà di realizzare anche al sud quel connubio virtuoso di relazione personale tra booking e agenzia, che da cliente diviene così partner”.

“Il prodotto e la forza di Volonline – ha dichiarato Michele Guardascione, responsabile Volonline sud – contribuiranno a fare la differenza sul mercato, replicando al sud il grande successo ottenuto da questo modello al nord. Siamo già al lavoro per strutturare una rete di imprenditori orientati alla condivisione dei propri asset competitivi, per sfruttare nel modo più efficace e redditizio le potenzialità offerte dal mercato locale”.