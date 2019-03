Nasce PIEMONTE NEL CUORE, lista civica del centrodestra: 27 marzo, ore 21, via Cesare Battisti 9, Agliè Canavese (To)

Rappresentare il PIEMONTE DIMENTICATO è una delle priorità della nostra Associazione.

Le province piemontesi sono state dimenticate da Stato e Regione e, con estrema difficoltà e scarsissime risorse, gestiscono strade, scuole, ambiente ed ecologia.

Le periferie hanno bisogno di dignità, di connettività a tutti i livelli, da quella logistica materiale (strade, ponti, ferrovie) a quelle immateriali (digitale e persino televisivo).

La necessità di esportare il “Made in Piemonte”, sia nella manifattura che nelle eccellenze turistico-ambientali è di primaria importanza.

In decine, centinaia di occasioni i comuni piemontesi svolgono attività di assoluto virtuosismo amministrativo. Politiche di sviluppo, di promozione del territorio, di sostegno al mondo imprenditoriale e agricolo nascono, molto spesso, dalla collaborazione tra sindaci, liberi professionisti, imprenditori e soprattutto semplici cittadini: mettere a sistema le buone politiche e sostenerle è un’attività amministrativa che non prevede lo stanziamento di risorse o solo in piccola parte.

Il nostro obiettivo primario: METTERE A SISTEMA il rapporto diretto e costruttivo tra cittadini e istituzioni, restituendo alla collettività il senso di appartenenza, di partecipazione e di responsabilità ad una comunità.

CITTADINI ED AMMINISTRATORI LOCALI INSIEME.