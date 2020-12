Ne video seguente vengono illustrate le più importanti caratteristiche dello smartphone Oppo Reno 5G.

Si tratta di uno smartphone di fascia medio alta con un prezzo molto contenuto e di conseguenza molto interessante. Tra le sue caratteristiche principali quella di effettuare uno streaming HD senza ravvisabili lag, il download senza problemi di immagini di grosse dimensioni e la possibilità di effettuare del Cloud Gaming.

In pratica, è un prodotto che strizza l'occhio soprattutto alle generazioni più giovani.

Oppo Reno 5G mette a disposizione le tecnologie 5G AI e IOT che vi permetteranno una condivisione dei dati internet in streaming ancora più performante.

Lo smartphone ha una bella linea, elegante, e non presenta particolari "fronzoli". Lo spessore del cellulare è di circa a 7.9 mm per un peso dichiarato dalla casa di 215 grammi.

Considerando che ha un display di 7.3 pollici il suo peso non è nemmeno troppo eccessivo. Il processore è il ben noto Snapdragon 865 con accelleratore Adreno, forse per le sue caratteristiche non potentissimo per questo tipo di dispositivo, ma riesce comunque ad offrire prestazioni in linea con la media.

Su ebay viene proposto ad un prezzo di circa 370 euro. La linea non è particolarmente innovativa ma gradevole.