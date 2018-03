Ruben Pili maestro d'eccezione al Work Up Cioccolato 2017/18

Tre giorni per apprendere i primi rudimenti dell’arte cioccolataia, con l’attrezzatura specifica, ingredienti di alta qualità e un maestro d’eccezione: Ruben di Choco Gioia. A Cagliari, dal 26 al 28 marzo, un Work Up Cioccolato tutto da vivere.

Work Up Cioccolato 2017/18

Organizzato da Work Up Academy di Cagliari, il Work Up Cioccolato 2017/18 prevede diversi step che vi porteranno a conoscere e degustare diversi tipi di cioccolato, apprendere le diverse tecniche di lavorazione e la messa su stampo. Si potrà inoltre dare spazio alla creatività nella realizzazione di praline, formine e barrette in base a quanto appreso, seguendo consigli e suggerimenti del mastro cioccolataio. A disposizione dei corsisti tutta l’attrezzatura e gli ingredienti necessari per tutta la durata del corso, e la guida esperta di Ruben Pili, maestro e creativo di Choco Gioia.