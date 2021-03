È in arrivo una grossa novità per gli utenti di Google Maps.

Google Maps, fra i sistemi di navigazione più diffusi al mondo accessibile tramite internet via browser o app, è in continuo sviluppo.

Con l'ultimo aggiornamento, gli utenti potranno intervenire per segnalare, correggere errori o aggiungere nuove informazioni alle mappe presenti. Pertanto, un utente potrà aggiungere una strada mancante tracciando una linea, rinominarla, cambiarne il senso di marcia...

Prima di questo aggiornamento era possibile solo segnalare la necessità di eventuali modifiche a Google, inserendo un segnaposto e inviando le informazioni corrette insieme al nome della strada.

La nuova esperienza di editing sarà disponibile nei prossimi mesi in più di 80 paesi.

Quelle apportati dall'utente, ovviamente, saranno solo segnalazioni che in seguito Google verificherà prima di renderle disponibili a tutti. Il servizio di navigazione in forma satellitare consentirà inoltre di inserire un nuovo tipo di contenuto alternativo alle recensioni delle località che vengono definite "photo updates", tramite una foto corredata da una breve descrizione.

Sul Blog ufficiale di Google si legge:

"Con tutti i cambiamenti che il nostro mondo ha affrontato nell'ultimo anno, le persone si affidano sempre più a strumenti digitali per sapere se un ristorante o un negozio di alimentari nelle vicinanze è aperto oppure no e per assicurarci che la mappa rifletta fedelmente il mondo reale. Abbiamo deciso di permettere a chiunque disponga di un account di contribuire con la propria conoscenza locale al suo miglioramento".

L'aggiornamento è attualmente disponibile negli Stati Uniti e arriverà in più di 80 Paesi nei prossimi mesi.