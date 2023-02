Tra le figure più importanti del Salotto delle Celebrità, che prenderà il via a Sanremo durante la 73esima edizione del Festival della canzone Italiana, c’è anche Debora del Centro Estetico Pastena Salerno. Una giovane e crescente realtà nel campo estetico che, dal 2007 ad oggi, si sta facendo sempre più spazio nel

panorama del settore.

Cosa farai a Sanremo?

“A Sanremo sarò presente con il mio professionale team per riuscire a dare ai vip, agli ospiti e cantanti un make-up unico e soprattutto per mettere in platea la mia arte, visto che della mia passione ne ho fatto un

lavoro”.

Com’è nata la collaborazione con Il salotto delle celebrità?

“La mia collaborazione con questa grande realtà nasce quando, per scherzo, sono stata ingaggiata dal più grande manager delle più grandi realtà, quali il Festival di Venezia, ossia Alessandro Grifa, che ringrazio

calorosamente per essere presente come Make-up artist ad una delle più grande kermesse internazionali della televisione Italiana”

Come nasce la tua passione e la tua attività?

“La mia attività nel campo estetico ha preso il via a partire dal 2007 e, con passione, dedizione e con grande esperienza e innovazione, continua nel settore make-up ed estetica avanzata a 360 gradi. Il mio motto è la

bellezza inizia dalla tua immagine. Amo la mia professione e soprattutto credo che le persone che si affidano a noi abbiamo professioniste nel settore che le affiancano, che si prendono cura di loro in ogni

momento”.

Prossimi progetti?

“Essere presente anche al Festival di Venezia e in tanti altri progetti, che preferisco non dire per un pizzico di scaramanzia”.

Un sogno nel cassetto?

“Il mio più grande sogno nel cassetto è quello di diventare una make-up artist di nomea per un’icona ùprestigiosa del mondo dello spettacolo o figura importante della TV”.