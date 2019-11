Vai alla parte 4...

Atrio di una casa romana

Harold Whetstone Johnston ha scritto in "La vita privata dei romani": l'atrio era il nocciolo della casa romana. Le caratteristiche più evidenti dell'atrio erano il compluvio e l'impluvio. L'acqua raccolta in quest'ultima fu trasportata in cisterne; attraverso il primo si poteva disegnare una tenda quando la luce era troppo intensa, come al giorno d'oggi attraverso il lucernario di un fotografo. Scopriamo che le due parole sono state usate con noncuranza l'una dall'altra dagli scrittori romani. Il compluvium era così importante per l'atrio che l'atrio è stato chiamato dal modo in cui è stato costruito il compluvium. Vitruvio ci dice che c'erano quattro stili. Il primo si chiamava atrio Tuscanicum. In questo il tetto era formato da due coppie di travi che si incrociavano ad angolo retto; lo spazio incluso fu lasciato scoperto e formò così il compluvio. È evidente che questa modalità di costruzione non può essere utilizzata per stanze di grandi dimensioni. Il secondo si chiamava atrio tetrastylon. Le travi erano sostenute alle loro intersezioni da pilastri o colonne. Il terzo, atrio Corinthium, differiva dal secondo solo per avere più di quattro pilastri di sostegno. Il quarto era chiamato atrio displuviatum; in questo il tetto era inclinato verso le pareti esterne e l'acqua veniva trasportata da grondaie all'esterno; l'impluvio raccolse solo tanta acqua che in realtà vi cadde dai cieli. Ci viene detto che c'era un altro stile di atrio, il testudinatum, che era coperto dappertutto e non aveva né impluvio né compluvium. Non sappiamo come sia stato illuminato.

Il cambiamento nell'atrio.

La semplicità e la purezza della vita familiare di quel periodo conferirono una dignità alla casa di una stanza che i vasti palazzi della tarda Repubblica e dell'Impero non riuscirono completamente ad ereditare. All'epoca di Cicerone l'atrio aveva smesso di essere il centro della vita domestica; era diventato un appartamento di stato utilizzato solo per la visualizzazione. Non conosciamo i passaggi successivi nel processo di cambiamento. Probabilmente le stanze lungo i lati dell'atrio furono inizialmente utilizzate come camere da letto, per motivi di maggiore privacy. La necessità di una stanza indipendente per cucinare, e quindi di una sala da pranzo, deve essere stata avvertita non appena è stato adottato il peristilio (può darsi che questa corte fosse originariamente un orto). Poi vennero aggiunte altre stanze sul peristilio, e questi vennero realizzati appartamenti per dormire per motivi di privacy ancora maggiore. Dal Piano di Marmo, ora nell'Antiquarium di Roma Finalmente queste stanze erano necessarie per altri scopi e le camere da letto furono spostate di nuovo, questa volta in un piano superiore. Quando questa seconda parte è stata aggiunta, non lo sappiamo, ma si presuppone in lotti piccoli e costosi di una città. Anche le case senza pretese di Pompei hanno in esse i resti di scale.

L'atrio era ora dotato di tutto lo splendore e la magnificenza che i mezzi del proprietario avrebbero permesso. L'apertura nel tetto è stata ampliata per ammettere più luce, e i pilastri di supporto erano realizzati in marmo o legni costosi. Tra questi pilastri e lungo le pareti sono state collocate statue e altre opere d'arte. L'impluvio divenne una vasca di marmo, con una fontana al centro, ed era spesso riccamente scolpito o ornato da figure in rilievo. I pavimenti erano a mosaico, le pareti dipinte con colori brillanti o rivestite con marmi di molte tonalità e i soffitti erano coperti di avorio e oro. In un simile atrio l'ospite ha salutato i suoi ospiti, il patrono, ai tempi dell'Impero, ha ricevuto i suoi clienti, il marito ha accolto sua moglie, e qui il corpo del padrone si trovava in stato quando l'orgoglio della vita era finito.

Tuttavia, alcuni memoriali del passato sono stati lasciati nell'atrio più imponente. L'altare di Lares e Penates a volte rimaneva vicino al luogo in cui era stato il focolare, anche se i sacrifici regolari venivano fatti in una cappella speciale nel peristilio. Anche nelle case più imponenti gli attrezzi per la filatura erano conservati nel luogo in cui una volta la matrona era seduta tra le sue schiave, come ci racconta Livy nella storia di Lucrezia. I gabinetti conservavano le maschere di uomini più semplici e, forse, più forti, e il divano del matrimonio si trovava di fronte all'ostio (da cui il suo altro nome, lectus adversus), dove era stato collocato nella prima notte di nozze, sebbene nessuno dormisse nell'atrio. Nel paese gran parte dell'antico uso dell'atrio sopravvisse anche ai tempi di Augusto, e i poveri, ovviamente, non avevano mai cambiato il loro stile di vita. Non sappiamo quale uso delle piccole stanze lungo i lati dell'atrio, dopo che abbiano cessato di essere le camere da letto. forse servivano da sale di conversazione, salotti privati e salotti.





