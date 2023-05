Gli eventi sportivi e culturali sono occasioni non solo per promuovere uno spettacolo, ma anche per generare un indotto economico importante. Una delle voci più significative di questo indotto è rappresentata dal merchandising, ovvero la vendita di prodotti personalizzati con il brand dell'evento. Magliette, cappellini, gadget, souvenir di ogni tipo sono acquistati ogni anno da milioni di spettatori e tifosi in tutto il mondo.

Un esempio lampante è il Giro d'Italia, la più importante gara ciclistica italiana. Oltre ad attrarre sponsor e generare introiti da diritti televisivi, il Giro muove un rilevante giro d'affari collegato al merchandising. Solo nell'edizione 2022 sono stati venduti oltre 550 mila gadget a tema, per un fatturato di oltre 6 milioni di euro. Le magliette rappresentano il prodotto più venduto, con oltre 300 mila pezzi, seguite da cappellini, borracce, portachiavi e peluche.

I prodotti sono personalizzati con i colori distintivi del Giro, il logo ufficiale e talvolta anche con la mascotte, la volpe Vittorio. La carovana pubblicitaria che anticipa la corsa lancia inoltre al pubblico altri gadget come bandierine, occhiali e braccialetti, molto apprezzati dagli spettatori lungo le tappe. Ogni anno il merchandising del Giro si arricchisce di nuovi prodotti, pensati anche per fasce di pubblico diverse, con l'obiettivo di massimizzare le vendite.

Naturalmente, un tale successo di merchandising non sarebbe possibile senza una strategia di marketing dedicata. Mesi prima dell'evento vengono concordate le linee di prodotti con i fornitori, pianificate le quantità e predisposta la distribuzione lungo il percorso. Fondamentale è anche la comunicazione, tramite social media, sito web ufficiale e campagne pubblicitarie. In molti casi vengono poi strette partnership con altri brand per prodotti co-brandizzati.

Il merchandising basato su eventi costituisce ormai un vero e proprio business, una voce importante per gli organizzatori. Grandi show come festival musicali, mostre d'arte o parchi tematici generano milioni di euro di vendite. Anche piccoli eventi locali stanno imparando a sfruttare al meglio questa opportunità, puntando su prodotti di qualità che i visitatori ameranno portare con sé come ricordo.

In questo modo, il successo di pubblico si trasforma in un motore economico che alimenta l'evento stesso e il territorio che lo ospita. Il merchandising diventa così uno strumento imprescindibile nelle strategie di marketing esperienziale, in grado di aumentare l'engagement dei partecipanti e la visibilità dell'evento.

