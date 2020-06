I militari della Brigata Pinerolo hanno portato a termine nei giorni scorsi un attività di "Trials"che ha permesso di la sperimentazione definita per la Sessione di Integrazione Operativa (SIO) 2020 del progetto Forza NEC (Network Enabled Capability).

Possibilità di collegare in maniera diretta ed immediata in rete ogni elemento operativo schierato sul terreno: questa in breve la filosofia del progetto Forza NEC. I primi giorni di giugno i militari della Pinerolo hanno svolto l'attività nel poligono di Torre Veneri (LE), con un aliquota del loro comando, pedine del 82° Reggimento Fanteria Torino, del Reggimento Logistico e del Reparto Comando e Supporti Tattici Pinerolo.

La Grande Unità ha avuto come compito quello di testare lo stato di maturità dei sistemi/piattaforme di nuova generazione quali il Posto Comando digitalizzato su tenda, il Posto Comando Tattico su VTMM ORSO, il VTLM 2 NEC e l'ultima versione del Sistema di Comando Controllo e Navigazione (SICCONA) installato su VBM Freccia. I test condotti hanno consentito di raccogliere utili feedback che potranno essere utili al processo di ammodernamento dello strumento militare terrestre.

Il Posto Comando digitalizzato su tenda rientra nell'ambito del Progetto (VTMM) "ORSO"e ha l'obiettivo di di dotare le unità di manovra di una piattaforma di nuova generazione, adeguatamente protetta, dotata di elevata mobilità e protezione anti R-CIED (Radio Controlled Improvised Explosive Device), in grado di garantire l'operatività ai Posti Comando Tattici Terrestri delle Brigate/Task Forces.

Il Veicolo Tattico Leggero Multiruolo (VTLM)" Lince" 2 NEC avrà una funzione prevalentemente COMBAT in modo da operare in ogni ambiente operativo con un livello di protezione del personale (balistica e antimina) superiore agli attuali standard.

Il VTLM 2, infatti, è un'evoluzione della piattaforma VTLM 1A caratterizzata da parametri superiori di sicurezza, semplicità e robustezza, durata, e affidabilità. La piattaforma inoltre assolverà alle capacità di Comando Controllo e Navigazione (C2N) quale nodo a livello ordinativo tattico attraverso le funzionalità che dovranno garantire lo scambio di informazioni con i Posti Comando di Livello Superiore e le singole unità dispiegate sul campo fino ai minori livelli ordinativi. (lasottilelinearossa.over-blog.it)