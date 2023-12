Il brano dell’artista sugli stores digitali e dal 22 dicembre nelle radio

“Sonniferi” è il nuovo singolo del poliedrico DECAY, sui principali stores digitali e dal 22 dicembre nelle radio in promozione nazionale. Produzione impeccabile dagli arrangiamenti attuali e di tendenza, ma che evidenziano una forte personalità dell’artista. Melodie che entrano in testa sin dal primo ascolto su cui scivola la voce di DECAY con autenticità e intimità, donando un forte impatto emotivo. Ogni frase del testo è stata scritta a notte fonda, forse è questo il motivo della possibilità di spaziare fra concetti astratti e bivalenti.

“Nel brano descrivo un desiderio persistente di pace, determinato a inseguire i sogni senza compromessi. Dall'oscurità iniziale emergono momenti di rivalsa personale, evitando trappole contrattuali che potrebbero portare alla miseria. Nelle relazioni, rifletto su attacchi di panico e sul tempo che sembra scorrere lentamente senza l'amore desiderato. La dualità emotiva accompagna tutto il racconto, concludendo nel raccogliere la forza interiore necessaria per affrontare le difficoltà che seguiranno.” DECAY

Storia dell’artista - Rinascita attraverso il Decadimento

Alessio Manganaro, noto con il nome DECAY, nasce nel 1998 a Roma. La sua avventura musicale inizia a soli 13 anni, quando sul quaderno di scuola inizia a plasmare le prime rime rap. L'approccio ai social e le prime registrazioni amatoriali durante l'adolescenza sono il terreno fertile per la sua crescita artistica. Il 2021 segna una svolta. Dopo un decennio di progetti personali, DECAY registra il suo primo brano in uno studio professionale. “Fai presto” fa breccia nel pubblico con 15.000 ascolti su Spotify in poche settimane, un inizio fulmineo senza promozioni. DECAY, ancorato al genere pop ma fermo nel rifiuto delle etichette limitanti, crea l'EP “SPECIALE”, una raccolta di quattro brani che abbracciano il Pop Rock. “Sonniferi”, l'ultimo singolo ad oggi, segna un passo significativo grazie anche alla collaborazione con Gold Pressvure. Tra le sue fonti d'ispirazione, Emis Killa e Nayt, DECAY trae voglia di mettersi in gioco. Guardando al futuro, il prossimo singolo promette un cambiamento sostanziale nella musicalità e nel messaggio, mantenendo sempre intatta l'autenticità della sua arte.

