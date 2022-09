Grande fermento per la 34esima edizione del Premio Nazionale di Bellezza e Talento “Una Ragazza per il Cinema” in vista dell’attesissima finale nazionale, che si svolgerà, domenica 11 settembre 2022, nello splendido scenario del Teatro Antico di Taormina.

Dopo l’annuncio dei conduttori della serata Beppe Convertini, volto noto di RAI1, affiancato, da Adriana Volpe, nota conduttrice TV del programma “Mezzogiorno in Famiglia” su RAI2, concorrente del reality “Grande Fratello Vip” su Canale 5 e Conduttrice di “Ogni mattina” su TV8 e quello di Povia, cantautore, chitarrista e blogger, vincitore del Festival di Sanremo 2006, i Patron Antonio Lo Presti e Daniela Eramo annunciano altri ospiti: le coreografie della finale, anche quest’anno, saranno preparate da Garrison Rochelle, ballerino, coreografo e insegnante statunitense naturalizzato italiano.

Paolo Caiazzo, uno degli attori cabarettisti più amati di “Made in Sud”, su Raidue, un vero e proprio comico dotato di forte empatia. Ha preso parte anche a tantissime trasmissioni televisive come “Quelli che il calcio”, “Bulldozer”, “Zelig Off” e ancora “Colorado Cafè Live”. Francesco Monte, modello, attore e cantante: dopo aver partecipato a “Uomini e Donne”, “l’Isola dei Famosi” e “Grande Fratello VIP”, riscuote il meritato successo, vincitore nel 2019, a “Tale e Quale Show”. Oggi continua il percorso musicale intrapreso raccogliendo sempre maggiori consensi. Il suo nuovo singolo è “Complice”.

Special guest Nunzio Stancampiano, 19 anni, di Adrano: viene inizialmente scartato da Amici 21 poi, accede al serale di Amici e crea il suo format “il Savoir faire di Nunzio”, dove insegna, alla Celentano, i passi di Latino Americano.

Grazie all’interessamento del produttore cinematografico Antonio Chiaramonte, Presidente CinemaSet, spazio al cinema, con Kate Sumner, nota attrice e regista britannica, che ha recitato in diversi film; inoltre, è anche un’eccellente cantante, non a caso essendo la figlia di Sting. Ha debuttato nel ruolo di Diana nel film del 2005 “One You’re Born, You Can No Longer Hide”.

Ha continuato a recitare per oltre un decennio, fino a quando non ha diretto un film, nel 2021 intitolato, “Tutto quello che ho sempre voluto dire a mia figlia sugli uomini”. Ha recitato con attori tipo Denzel Washington, De Niro. Ha confermato la sua presenza, anche la star libanese, attrice di chiara fama, Cynthia Khalifeh.

Presenti, anche quest’anno, Pablo Gil Cagnè, visagista di fama mondiale, direttore artistico della Maison Gil Cagné e responsabile artistico della prestigiosa linea trucco Gil Cagné e Franco Battaglia, direttore dell’Agenzia “The One Model”, re della moda.

La Conferenza Stampa, è stata aperta, dall’Asd Kàtane Country Western Dance, diretta da Emanuela Finocchiaro. Da 34 anni nel panorama nazionale il Premio “Una Ragazza per il Cinema” dà accesso a bellezze e talenti, al mondo dello spettacolo, bel trampolino di lancio per tante ragazze.