Benvenuti nel mondo delle braci. Oggi vi parlerò del libro "Braci Barbecue per tutti" scritto dal noto food-wine blogger e buongustaio Gherardo Barú Gaetani, meglio conosciuto come Barú, edito dalla Mondadori Electa.

In questo libro, Barú condivide la sua passione per la griglia e offre consigli pratici e ricette deliziose per preparare gustosi piatti alla brace. Le ricette presentate spaziano dai classici burger e costine, fino a piatti più audaci come pollo marinato, pesce e verdure alla griglia.

Questo libro non è solo un semplice libro di ricette, ma è un vero e proprio manuale che vi guiderà attraverso la passione e la filosofia di Barú riguardo alle braci.

Barú ci insegna l'importanza della materia prima e che la qualità degli ingredienti è fondamentale per ottenere risultati eccellenti dalle nostre braci. Dà rilievo a selezionare attentamente la carne, gli ortaggi e gli altri ingredienti per garantire un'esperienza culinaria straordinaria. Inoltre ci svela i segreti per scegliere la legna e i combustibili giusti per ottenere il massimo sapore dalle nostre pietanze alla brace. Ci guida anche nella scelta degli strumenti necessari per un barbecue perfetto, dalla griglia ideale alle pinze indispensabili. Barú condivide con noi i suoi preziosi ricordi legati alle braci, in particolare quelli che lo hanno ispirato fin da bambino. Ci narra di come sua nonna gli abbia trasmesso l'amore per la cucina e sua madre per il barbecue, e ci porta con sé in viaggi emozionanti in Patagonia, negli USA, nelle Dolomiti e nelle coste della sua Maremma, dove ha imparato tecniche e sapori unici.

Il libro inizia con un'introduzione scritta dallo zio Costantino della Gherardesca, che ci dà uno sguardo affettuoso sulla vita di Barú e sulla sua passione per le braci. Questa introduzione ci fa entrare nel suo mondo e ci prepara ad immergerci nella sua filosofia culinaria. Inoltre, abbiamo il privilegio di leggere un'altra introduzione scritta dal suo maestro di braci, Paolo Parisi.

Questa parte del libro ci offre una prospettiva unica e preziosa sull'evoluzione di Barú come esperto delle braci e sulla sua dedizione nel perfezionare le tecniche di cottura.

Una delle parti più entusiasmanti del libro sono le numerose ricette che Barú condivide con noi. Dalle classiche costine di maiale affumicate e teneri arrosticini di pollo, fino ad arrivare ai deliziosi hamburger di manzo con formaggio fuso, ogni pietanza è un vero tripudio di sapori e profumi. Il libro include anche ricette vegetariane che soddisferanno anche i palati più esigenti.

Il libro offre una grande varietà di ricette ispirate alla campagna, al bosco, alla montagna, al mare. Questa vasta gamma di ricette permette ai lettori di sperimentare e di gustare sapori diversi, offrendo una vera e propria esperienza culinaria. Inoltre, Barú dedica un'intera sezione alle salse e alle miscele. Le salse sono spesso un elemento essenziale per completare un piatto e aggiungere quel tocco di sapore in più. E le miscele possono giocare un ruolo importante nel creare sapori unici e complessi. Mi intrigano le parole di Barú sulle contraddizioni e come le consideri le fondamenta di ciò che siamo. Ciò può essere inteso nel senso che nella cucina e nella vita, le contraddizioni ci rendono unici e ci permettono di esplorare nuovi territori e nuove combinazioni di sapori. Sembra che Barú abbracci la diversità e le sfumature della cucina.

"Braci Barbecue per tutti" è un libro che trasmette passione, creatività e un amore per il barbecue che si sente ad ogni pagina, con ricette invitanti, consigli pratici e fotografie accattivanti.

Una caratteristica che rende questo libro speciale è l'attenzione che l'autore dedica all'importanza dell'esperienza di condivisione durante un barbecue. Sottolinea l'importanza di trascorrere del tempo con amici e familiari, creando momenti di gioia e divertimento intorno alla griglia.

In conclusione, se sei un appassionato di barbecue o semplicemente desideri scoprire il mondo del barbecue, "Braci barbecue per tutti" di Barú è un libro che non puoi perdere.

Barú sarà ospite, lunedì 24 luglio 2023, ore 21.00 - Terrazza Albatros Club, Castellaneta Marina (TA), per presentare il libro al Magna Grecia Awards & Fest.

Il libro è in vendita nelle librerie e nei principali bookstore online.

Seguite Barù su Instagram @barulino.