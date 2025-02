Okafor: "Orgoglioso di essere a Napoli", subito in gruppo il nuovo acquisto: il suo primo giorno in azzurro

Primo giorno da giocatore del Napoli per Noah Okafor. Il nuovo attaccante azzurro, arrivato ieri in prestito dal Milan nell'ultima ora del mercato invernale, è stato a Castel Volturno per il primo allenamento in gruppo con i nuovi compagni agli ordini di Antonio Conte.

Giornata ricca di impegni per lo svizzero. Il classe 2000 in mattinata è arrivato in città, dopo ha sostenuto le visite per l'idoneità fisica a Pineta Grande e ha posato per lo shooting fotografico di rito del club azzurro al Centro Tecnico di Castel Volturno. Lo stesso Okafor ha postato gli scatti sul proprio profilo Instagram, scrivendo: "Orgoglioso di essere a Napoli". In serata è giunto all'Hotel Parker's di Corso Vittorio Emanuele, dove soggiornerà in questi suoi primi giorni napoletani.



Okafor, comincia l'avventura: è appena atterrato a Napoli

Noah Okafor è appena atterrato in città. Comincia la sua avventura al Napoli. Attesa per la conoscenza di Conte e dei compagni e per il primo allenamento. L'attaccante di proprietà del Milan è stato annunciato ieri a poche ore dalla fine del mercato. Questo il comunicato del club azzurro: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito dall'AC Milan le prestazioni sportive di Noah Okafor con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto". Questa invece la nota dei rossoneri: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Noah Okafor al SSC Napoli. Il Club augura a Noah le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione sportiva".

Lo svizzero si trasferisce dal Milan al Napoli con la formula del prestito oneroso, da 1 milione e mezzo, con diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro. La durata del prestito è di 5 mesi, se gli azzurri eserciteranno l'opzione per acquistarlo per l'attaccante svizzero scatterà un contratto fino al 2029. Altrimenti, a giugno sarà già addio.



Esposito: "Il Napoli ha perso qualità, ma Conte sa qual era l'obiettivo e non pensa di andar via"

“I cambi effettuati da Conte durante il match con la Roma non possono essere giudicati sulla base del risultato, che condiziona troppo le valutazioni. Il Napoli – ha detto l’ex azzurro Massimiliano Esposito a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - ha disputato nel complesso un’ottima gara all’Olimpico quindi se proprio dobbiamo trovare qualcosa che non è andato nelle sostituzioni, posso dire che io avrei sostituito Mc Tominay, apparso poco lucido rispetto alle altre volte. Non è un caso se da lì nasce l’errore sul goal preso al 92'. Magari un giocatore più in palla avrebbe seguito l’uomo annullando la possibilità del gol. Conte è apparso molto indispettito, perché l’azione che ha portato alla rete della Roma era stata studiata.Detto questo, il Napoli rimane primo in classifica e sta giocando anche un bel calcio. Oggi non avendo rinforzato la rosa ha perso qualcosa in termini di qualità con la cessione di Kvaratskhelia, e questo potrebbe portare delle difficoltà. Ma all’inizio della stagione nessuno avrebbe immaginato un Napoli così in alto in classifica: Conte è stato bravissimo a ricomporre la squadra cosa in breve tempo. L’obiettivo del Napoli è rientrare in Champions League: se questo obiettivo verrà centrato, la società interverrà sul mercato a giugno in maniera propositiva. Non penso ci sia alcuna possibilità che Conte stia pensando di andar via, sa che l’obiettivo affidatogli ad inizio anno era la qualificazione nella massima competizione europea”.



Jacomuzzi: "Mi fido molto di Conte, meglio non rompere equilibri. Okafor buona alternativa"

“Mi fido molto di Antonio Conte, lui sa di cosa ha bisogno questo organico. Prendere giusto per prendere qualcuno non serve a nulla. È importante – ha detto il dirigente sportivo e presidente dell’AssoOsservatori Carlo Jacomuzzi a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - non rompere gli equilibri della squadra, solo il potenziale arrivo di una stella avrebbe potuto rivoluzionare il mercato del Napoli.Okafor è un buon giocatore per la panchina, una buona alternativa. In difesa non è facile trovare dei calciatori migliori dei titolari del Napoli, bisogna anche vedere chi gli hanno proposto. Il vero errore delle sessioni di calciomercato è non puntare sui giovani, basta con lo strapotere dei procuratori, servono osservatori per il settore giovanile, gente che sia in grado di scovare talenti e di puntare su di loro. Abbiamo tanti giovani bravi under 17, 18, 19 e 20, però continuiamo a puntare sugli stranieri. Spero che Gravina possa continuare nel suo progetto di valorizzare i giovani italiani”.



Malfitano: "Conte arrabbiato, gli manca il Danilo di turno. Per risparmiare 2mln è sfumato"

“Prima di emettere giudizi vediamo come andrà questa stagione: gli stessi che oggi criticano il mercato del Napoli, saranno pronti ad esaltarlo qualora la squadra vincesse il campionato. Invito sempre alla moderazione. Inutile – ha detto il giornalista Mimmo Malfitano, ospite in studio a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre'- paragonare Kvaratskhelia ad Okafor, il bagaglio tecnico di Kvara è indiscutibile, ingiusto negarlo adesso solo perché è andato via. La prestazione di Neres a Roma mi ha lasciato un po’ perplesso. Conte ha inserito Mazzocchi al suo posto, ma è una scelta che il mister ha sempre fatto, fa parte del suo credo tattico. Conte sapeva bene che Ranieri avrebbe inserito i 4-5 titolari per rendere la Roma ultra offensiva, ed ha optato per scelte difensivistiche.Conferenza di Manna? Sicuramente spiegherà i motivi per cui alcune trattative sono saltate o non si sono concretizzate. Lo United l’anno scorso non riuscì a concretizzare l’acquisto di Osimhen perché De Laurentiis sparò una cifra altissima, ed oggi ha sparato una cifra altissima per la valutazione e di Garnacho. La Fiorentina ha fatto i migliori affari con la Juve, è un bancomat continuo che le porta soldi e potrebbe portargliene anche in estate se è vero che Giuntoli prenderà Comuzzo. A dicembre è stato fatto un errore dal Napoli che per risparmiare due milioni per Danilo ha visto poi sfumare l’affare. Credo che Conte sia arrabbiato più per il mancato arrivo del difensore che non per il sostituto di Kvara. Marin non lo vede, al tecnico manca il Danilo di turno e credo avrebbe fatto di tutto per averlo a Napoli. Solo tre sostituzioni con la Roma? Evidentemente gli altri in panchina non li vede troppo, il centrocampo non lo cambia mai ed è per questo che Gilmour e Billing non entrano mai. Il centrocampo per lui è intoccabile”.



Santacroce: "Il Napoli esce dal mercato depotenziato, ma resta una squadra molto forte"

“Il mercato si è chiuso troppo presto per i tifosi del Napoli, lasciandoli a bocca asciutta. Okafor è un ottimo giocatore ma non in condizione quindi Conte dovrà lavorarci per farlo rendere al meglio e senza dubbio non era la prima scelta per sostituire Kvaratskhelia. Onestamente – ha detto l’ex azzurro e talent scout Fabiano Santacroce a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - il giudizio sul mercato del Napoli non può essere positivo: si è perso il giocatore più forte senza rimpiazzarlo con uno con qualità che si avvicinano al georgiano.Il Napoli ne è uscito depotenziato, pur restando una squadra molto forte. Il fatto che Conte abbia operato solo tre sostituzioni contro la Roma fa pensare che probabilmente non se la sia sentita di schierare altri giocatori, la preoccupazione riguarda i sostituti qualora qualche titolare dovesse infortunarsi. Spinazzola ad esempio non può mai sostituire Neres o Kvara avendo caratteristiche diverse. La sostituzione Neres-Mazzocchi è dettata da una scelta di tipo difensivistico, che tante altre volte ha prodotto risultati positivi mentre stavolta no, soprattutto a causa dell'errore grossolano proprio di Mazzocchi che si perde l’avversario, esponendo la squadra al gol del pareggio romanista”.