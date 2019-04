Nokia 9 PureView arriva in Italia: lo smartphone top di gamma di Nokia con ben 5 fotocamere posteriori

I tempi in cui gli smartphone avevano una fotocamera frontale ed una posteriore sembrano ormai lontani. I sensori pe l'acquisizione di video e immagini sono diventati sempre di più, tanto che addirittura sul Nokia 9 PureView ne troviamo ben 5 nella parte posteriore, per 6 in totale includendo anche quello frontale. Da oggi il Nokia PureView può essere acquistato ufficialmente anche in Italia.

Questo smartphone è un top di gamma e grazie al suo hardware è possibile svolgere ogni tipo di operazione, anse, come si può immaginare, Nokia ha pensato in modo particolare a tutti quelli che amano realizzare scatti di ottima qualità con il proprio smartphone.



Queste le caratteristiche principali del PureView:

Display pOLED PureDisplay 5.99″ QHD+, aspect ratio 18:9

CPU: Qualcomm Snapdragon 845

GPU: Adreno 630

RAM: 6GB

Memoria interna: 128GB

Sistema operativo: Android 9.0 Pie (Android One)

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G, WiFi, Bluetooth 5.0, Dual GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, NFC, ANT+

Fotocamera posteriore: quintupla (2RGB da 12MP + 3 sensori monocromatici da 12MP), autofocus, flash LED a due tonalità

Fotocamera frontale: 20MP

Batteria: 3320 mAh con supporto alla ricarica rapida ed alla ricarica wireless

lettore di impronte digitali sotto il display, certificazione IP67