La pausa invernale è finita e la stagione 2023 della Formula 1 sta per iniziare.

Di seguito le date di presentazione delle nuove vetture da parte delle 10 scuderie in lizza.

I test pre-stagionali si svolgeranno in Bahrain dal 23 al 25 febbraio prima che dell'inizio della stagione che prenderà il via, sullo stesso tracciato, il 3 marzo.

Data Scuderia 31 gennaio Haas 3 febbraio Red Bull 6 febbraio Williams 7 febbraio Alfa Romeo 11 febbraio Aston Martin 13 febbraio McLaren 14 febbraio Ferrari 15 febbraio Mercedes 16 febbraio Alpine

Nel frattempo si annunciano novità che confevrmano l'ingresso nel circus di un nuovo marchio che non ha certo bisogno di presentazioni. Sauber, oggi, ha reso noto che Audi ha acquisito una quota di minoranza nella società, con il produttore tedesco che dovrebbe entrare ufficialmente in Formula 1 a partire dal 2026, quando saranno introdotti i nuovi regolamenti sui motori, con maggiore potenza elettrica e carburanti sostenibili al 100%.

"Si tratta di un traguardo importante sulla strada per l'ingresso di Audi in Formula 1, previsto per il 2026, per il quale il Gruppo Sauber sarà il partner strategico del marchio tedesco", hanno dichiarato dalla casa madre tedesca.

La Sauber continuerà a gareggiare anche per il 2023 con il marchio Alfa Romeo.