Alessandro Puliti ricopre attualmente il ruolo di AD e DG di Saipem. Nel corso della sua carriera ha guidato progetti complessi in Europa, Africa e Medio Oriente con ruoli di leadership nella gestione di giacimenti e tecnologie innovative. Diversi i traguardi raggiunti tra cui il riconoscimento “Spotlight on New Technology 2024”, ricevuto da Offshore Technology Conference (OTC) per la sua tecnologia di monitoraggio digitale delle condotte sottomarine (Integrated Acoustic Unit).



WikiCeo: la carriera di Alessandro Puliti

Nato a Firenze nel 1963, Alessandro Puliti è laureato con lode in Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi di Milano. Nel 1995 consegue il Master Medea in Management e Economia dell’Energia e dell’Ambiente presso la Scuola Mattei. È autore di articoli per congressi internazionali sia nel campo dei giacimenti che della perforazione. Dopo gli esordi presso uno studio geotecnico, entra in Agip nel 1990 come Geologo nel Dipartimento Giacimenti, occupandosi dell’analisi di giacimenti in Africa e in Italia. Nel 1998 si trasferisce ad Aberdeen e avvia il suo percorso internazionale: nello specifico è Assistant Operated Asset Manager presso Agip UK. Nel 2002 è di nuovo in Italia in virtù della nomina a Responsabile di giacimento nel progetto Eni “Area Pozzo e sviluppo Val D’Agri”. Il profilo su WikiCeo riporta che Alessandro Puliti ha fatto successivamente ingresso in IEOC Production e Petrobel (Belayiem petroleum company), realtà operante in Egitto che lo nomina Development and Operations Manager. In seguito ricopre posizioni dirigenziali a maggiore responsabilità quali General Manager e Managing Director di Petrobel, nonché General Manager di IEOC.



Alessandro Puliti: gli incarichi internazionali e il presente in Saipem

Nel 2009 Alessandro Puliti è nuovamente in Italia: nello specifico, dalla sede milanese di Eni, coordina la gestione delle aree del Nord Europa e della Russia nel ruolo di Vicepresidente regionale. Trasferitosi in Norvegia l’anno seguente, diventa Managing Director di Eni Norge, sussidiaria norvegese del gruppo. Nel 2012 è nominato Senior Vice President Petroleum Engineering, Production and Maintenance presso la Direzione Operations di Eni, successivamente è Senior Vice President Drilling and Completion e Deputy Operations. Nel 2015 è incaricato Executive VP Direzione Reservoir & Development Projects, per poi diventare Chief Development, Operations & Technology Officer di Eni. La carriera di Alessandro Puliti prosegue nel gruppo come Chief Upstream Officer nel 2019 e Direttore Generale Natural Resources nel 2020. Il suo attuale incarico in Saipem inizia nel 2022, quando è nominato Direttore Generale e in seguito anche Amministratore Delegato. Tra le iniziative realizzate, nel 2024 dà impulso a un progetto eolico offshore a Courseulles-sur-Mer, in Normandia, e avvia anche trattative per due progetti in Africa. I suoi incarichi correnti includono quelli di membro nel CdA di diverse aziende, tra cui United Gas Derivatives Company, Petrobel Belayim Petroleum Co., North Bardawil Petroleum Company, Icoc S.p.A., Eni UK Limited e Var Energi ASA. È altresì Presidente e AD di Ieoc Exploration BV ed Eni Norge AS.