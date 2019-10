Francesco Tinelli, è un attore, doppiatore, voce professional e speaker di grande spessore e talento. Una voce potente, versatile, energica e forte che si adatta ad interpretare qualsiasi personaggio come solo un vero professionista sa fare.

Il suo curriculum spazia dal cinema, al doppiaggio sino a spot pubblicitari dove Tinelli presta la sua inconfondibile voce.

I più attenti lo ricorderanno nel videoclip musicale di Irama " La Ragazza del Cuore dal Cuore di Latta" dove svolge nell'apertura del video il ruolo del medico.

In "Passioni Senza fine 2.0" di Giuseppe Cossentino, il primo radiodramma italiano per internet interpreta Ernesto Buonocore, personaggio collante con le puntate della precedente stagione, in quanto fratello di Vanessa, e zio di Brando e Fabrizio deceduti tragicamente in un'esplosione di gas. Quello di Francesco è un personaggio scomodo, un padre dalla mentalità rigida e conservatrice che non accetta l'omosessualità del figlio. Insomma, un personaggio ben costruito, studiato nei minimi dettagli da Francesco Tinelli ed egregiamente riuscito.