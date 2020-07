Besna Bulowic, hostess serba, sopravvisse ad un incidente aereo terribile.

Si trovava sul volo in questione saolo per caso. Infatti la collega omonima doveva partire al suo posto ma nessuno trovò il modo di comunicarglielo.

Quando l'aereo, sembra colpito per errore sda un missile terra aria, esplose, tutti i passeggeri vennero risucchiati nel vuoto da 10000 metri.

Lei invece, rimase ancorata ad un carrello di vivande e precipitò con i rottami dell'aereo.

In quel momento, la rotta incrociava sopra la Cecoslovacchia e incredibilmente un cittadino che udì il rumore, si recò sul luogo dell'incidente e fra i rottami trovò la Hostess in condizioni gravissime ma viva.

L'uomo, medico durante la seconda guerra mondiale, la tenne in vita sino all'arrivo dei soccorsi.

Aveva le gambe fratturate, il bacino e tre vertebre rotte. Inoltre un trauma cranico che la indusse in coma.

Per mesi, non ricordò nulla dell'incidente ma nonostante si pensasse non in grado di superare l'incidente, la donna non solo sopravvisse ma, tornò a camminare e a condurre una vita normale.

I miracoli esistono!!!