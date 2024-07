Dopo aver conquistato 6 David di Donatello e ben 20 Nastri D'Argento in tutte le categorie, con 30 persone premiate, “C’è Ancora Domani”, l'opera prima, di Paola Cortellesi, continua a ricevere riconoscimenti in Italia e in tutto il mondo, aggiudicandosi, il prestigioso Globo D'Oro assegnato dai giornalisti della stampa estera accreditata in Italia.

Con 36 milioni di incassi, solo in Italia, il film di Paola Cortellesi presentato alla Festa Del Cinema Di Roma, lo scorso ottobre, dove ha vinto il Premio Speciale della Giuria, il premio del pubblico e avuto una menzione speciale come Miglior Opera Prima, si conferma, in questi mesi, non solo un trionfo italiano, ma anche un successo internazionale.

Dopo aver conquistato il pubblico europeo e, in particolare, quello francese, dove il film ha superato i 650 mila spettatori, ad oggi, segnando il record di miglior risultato, per un film italiano, da maggio 2011, "C'è Ancora Domani" continua a essere visto ed apprezzato in tutto il mondo, viaggiando ogni giorno, attraverso i continenti su tutte le principali compagnie aeree.

Un successo straordinario che, con il linguaggio della commedia, è riuscito ad affrontare temi di grande attualità, come quello della violenza sulle donne, toccando le corde sensibili di un pubblico internazionale. "C'è Ancora Domani" è uno dei film italiani più venduti di sempre, che sarà distribuito in ben 124 paesi, tra cui Cina, Hong Kong, Corea Del Sud, Australia, Nuova Zelanda, Croazia, Uk, Germania, Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord, Croazia, Scandinavia, Svezia, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Germania, Portogallo, Spagna e Regno Unito, Polonia, Giappone e tutto il Sud America.

In pochi mesi, ha ottenuto molti prestigiosi riconoscimenti, come il Dragon Award Best International Film, al Göteborg Film Festival di Svezia, il Premiò do Público para Melhor Filme alla Festa do Cinema Italiano in Portogallo, il Sydney Film Prize al Sydney Film Festival di Australia, il Golden Apple for Special Acting Achievement al KRAFFT, che si svolge nella città di Kranj, in Slovenia.