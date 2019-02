Yemen: trovata l'intesa per la smobilitazione delle forze armate da Hodeida

Questo è quanto ha dichiarato Geert Cappelaere, direttore Regionale dell'UNICEF per il Medio Oriente e il Nord Africa, sull'accordo per iniziare la smobilitazione delle forze armate dalla città portuale di Hodeida, in Yemen, dove vivono anche 135mila bambini.





«L'UNICEF accoglie con favore il recente accordo delle parti in conflitto in Yemen per avviare la smobilitazione delle forze armate di entrambe le parti dalla città portuale di Hodeida.

Invitiamo le parti in conflitto ad assicurare che questo passo, lungamente atteso, porti a dei cambiamenti positivi per i bambini a Hodeida (Hudaydah) e in tutto lo Yemen. Chiediamo accesso umanitario senza condizioni e duraturo ai 135mila bambini che rimangono nella città.

È fondamentale che questo accordo permetta una rimozione delle mine e la riapertura delle scuole e dei centri di supporto psicosociale per i bambini che sono rimasti bloccati a causa delle violenze.

Da giugno dell'anno scorso, la città di Hodeida e i suoi dintorni hanno subito forti violenze. L'area ha i livelli più alti di malnutrizione infantile e casi di diarrea acquosa acuta/colera nel paese. Solo in diverse zone del governatorato di Hodeida, colpite dal conflitto, è stata effettuata di recente una campagna di vaccinazioni che ha raggiunto però meno della metà dei bambini nell'area a causa dei combattimenti.

Gli scontri continuano in ulteriori aree dello Yemen, colpendo ogni singolo aspetto della vita dei bambini, spingendoli fuori da scuola, riducendo a quasi nulla il cibo che le loro famiglie possono permettersi, o facendo pagare loro il prezzo più alto di un conflitto per il quale non hanno nessuna colpa.

I bambini dello Yemen hanno sofferto troppo a lungo, vivendo in condizioni che nessun essere umano dovrebbe mai sopportare. È veramente ora di porre fine alle violenze che colpiscono i bambini.

L'UNICEF chiede a tutte le parti di attuare l'accordo di Hodeida per raggiungere un cessate il fuoco a livello nazionale sotto la guida dell'Inviato Speciale delle Nazioni Unite Martin Griffiths.»



Ad oggi in Yemen, oltre 11 milioni di bambini dipendono dall'assistenza umanitaria per la loro sopravvivenza, 2 milioni soffrono di malnutrizione acuta e tra questi circa 360mila lottano per cercare di sopravvivere.