A Palermo si è verificata una tragedia che ha lasciato la città in lutto. Laura Lupo, 62 anni agente della polizia municipale, e suo marito Pietro Delia, 66 anni commercialista, sono stati trovati morti nella loro abitazione in via Notarbartolo.

La coppia era tornata insieme da qualche anno, dopo un periodo di separazione. La tragedia si è consumata in modo inaspettato e inspiegabile, perché non erano stati rilevati segni di conflitto o tensione nella coppia.

Secondo le prime ricostruzioni, Laura Lupo avrebbe sparato al marito quattro colpi con la pistola d'ordinanza, per poi togliersi la vita. L’arma del delitto, infatti, è stata ritrovata tra le mani della donna.

L’allarme è stato lanciato dalla figlia della coppia, che non riuscendo a mettersi in contatto con i genitori, ha chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco, una volta entrati nell’appartamento, hanno trovato i corpi dei due coniugi riversi per terra.

Le indagini sono ancora in corso per cercare di fare luce sulla dinamica dell’accaduto e sul movente di questa tragedia.