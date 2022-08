Il partito VITA ha raccolto decine di migliaia di firme in tutta Italia; alle elezioni di settembre in cabina elettorale si potrà votare per il rispetto della VITA, degli esseri umani e dei loro talenti.

Un vero e proprio trionfo per il partito VITA presieduto dall’ Onorevole Sara Cunial. In tempi record sono state raccolte decine di migliaia di firme approvate dalle Corti d’Appello.

Sara Cunial, presidente del partito VITA dichiara “Ce l’abbiamo fatta, festeggiamo un grande risultato, siamo partiti da zero ad inizio agosto e adesso potremo finalmente votare per la libertà, senza compromessi dalla resistenza e dalla protesta nelle piazze d’Italia, continuiamo fin dentro al Parlamento le rivendicazioni per la VITA, per riprenderci ciò che ci appartiene per diritto naturale”.

La lista VITA è quindi ufficialmente candidata, un risultato raggiunto grazie alla partecipazione spontanea dei cittadini e di una rete territoriale composta da attivisti consapevoli che in questi ultimi anni si è creata a difesa dei diritti inviolabili, contro i soprusi e l’attacco alla democrazia.

“Una grande rivoluzione politica italiana” dichiara l’avv. Edoardo Polacco, cofondatore di VITA ringraziando tutti i volontari, i candidati, gli autenticatori che nel mese di agosto si sono dedicati alla raccolta firme. “Grazie a tutti voi e a chi ha firmato" continua l' avvocato.Maurizio Martucci dichiara: “Un successo assoluto per la lista VITA, adesso potremmo portare in Parlamento le istanze dei cittadini contrari al 5G, transumanesimo e transizione digitale”. Su 49 collegi plurinominali, la lista unitaria VITA sarà infatti presente in quasi tutte le circoscrizioni elettorali d’Italia.

Con l’avvio della campagna elettorale, iniziano anche i comizi e le manifestazioni di VITA promosse nelle varie città d’Italia.