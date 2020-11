Abbiamo incontrato Icio Franzoni. La sua Royal Management è una delle agenzie di riferimento in Italia e non solo quando si tratta di fornire modelle, modelli e artisti ad organizzatori di eventi e locali.

Abbiamo ovviamente parlato di come e quando i locali potranno ripartire. Secondo Icio Franzoni, un operatore del settore che si occupa sia di party serali e notturni sia di eventi diurni, i tempi saranno medi o lunghi, ma presto, nel corso del 2021, gli eventi torneranno ad emozionare il pubblico. E i brand torneranno a poter organizzare o patrocinare eventi che danno valore alla loro realtà. "Addirittura, credo sarà una sorta di rinascimento degli eventi e del divertimento", spiega Icio Franzoni. "Lo dimostra il successo di molte delle realtà più importanti per l'estate 2020. Non tutte le realtà riusciranno ad aprire dopo un periodo così lungo di difficoltà, ma chi riuscirà a farlo ha davanti a sé ottime prospettive".

Chi riuscirà a resistere? Da dove si ripartirà? Lo faranno le realtà più solide. Nel mondo Tomorrowland sta già organizzando party online di successo, altre realtà stanno già vendendo prevendite di eventi estivi del 2021. Anche in Italia per fortuna le realtà solide sono molte. Ad esempio, la mia agenzia Royal Management ripartire dalla bellezza e da show che non possono lasciare indifferenti per qualità dei costumi, delle modelle e dei modelli sul palco... ci sarà sempre bisogno di emozioni di questo tipo.

Royal Management, nello specifico, cosa proporrà? Sui palchi degli eventi sparsi per l'Italia e non solo vogliamo portare meraviglia, sorrisi e divertimento di qualità.



Cos'è Royal Management

Creata e gestita da Maurizio "Icio" Franzoni, Royal Management è un'agenzia specializzata nel fornire modelle/i e hostess a chi organizza eventi, party e fiere, soprattutto nel settore entertainment & nightlife. Attiva da anni, l'agenzia gestisce un numero di talenti notevole, ma più che sulla quantità, da sempre punta su qualità ed eccellenza. Royal Management ha poi a disposizione ciò che può fare la differenza per creare party o eventi memorabili: centinaia di abiti e costumi capaci di esaltare la bellezza delle ragazze in modo sempre diverso. MEDIA INFO, PHOTO http://lorenzotiezzi.it/royal-management/

Chi è Icio Franzoni

Maurizio "Icio" Franzoni, 45 anni, di Verona, è un vero professionista dello show business. Da più o meno trent'anni si occupa di divertimento e da quasi 15 gestisce Royal Management, una delle realtà più stimate e rispettate dagli addetti ai lavori quando si tratta di entertainment, clubbing e nightlife. Le ragazze che fanno sognare sui palchi dei top club italiani (e non solo) spesso lavorano con la sua agenzia.



Qui una sua lunga intervista sui suoi tanti progetti che segue in questo periodo:

http://lorenzotiezzi.it/royal-management