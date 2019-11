Era abbastanza tardi e nella traversa del mio studio, situata nella zona centrale della città, vidi dietro un'auto una vecchietta con un foulard sulla testa.

Era china e sentendo i miei passi e forse vedendo la mia borsa da medico, cercò di coprire con il corpo il sacchetto della spazzatura in cui stava rovistando. Non era una zingara e neppure un'extracomunitaria, l'avevo riconosciuta... era B.C, la conoscevo da decenni .

Stava rovistando tra vecchie scarpe ( forse seminuove e di marca in questo quartiere), mi disse: "Dottore la vita è difficile dopo la morte di mio marito".

Sì... sì... io ho provato vergogna una vergogna da italiano, la stessa che provai nel vedere quell'arzillo vecchietto raccogliere una mela a terra al mercato e infilarla furtivamente in tasca o altra gente rovistare in ciò che resta del mercato.

Saranno pensionati da 400-500-600 euro? Che cosa bella la politica e i politici. Come è bello sentire chiedere il voto sorridendo e raccontare promesse da chi guadagna in un solo mese 3 - 4 volte ciò che un pensionato riceve in un anno. Non è questa l'Italia che voglio.

Che senso ha diminuire i parlamentari in Italia e dare ad ognuno 15.000 e più euro di stipendio mensile e privilegi vari?

Come può chi ha la tasca così piena, capire le esigenze di chi è "costretto per sopravvivere" a raccattare una mela, sì... una semplice mela per terra? O di chi rovista tra i rifiuti in cerca di un paio di scarpe?

E se la mela e le scarpe ve le tirassero ai comizi... avreste il coraggio di arrestare questi vecchietti o ritornereste, "cari onorevoli", a casa e guardandovi allo specchio pensare... forse qualcosa non va?