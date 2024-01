Un mese fa ero in vacanza a Praga. Sono un grande appassionato di orologi, quindi sono stato contento di scoprire a Praga che ci sono molte possibilità di acquistare molti orologi antichi. Molti negozi vendono orologi usati e vintage.

Dove acquistare orologi vintage a Praga?

Molti negozi nel centro storico, nella Città Nuova e nella Città Minore. La loro selezione è per lo più piccola e a volte non c'è servizio dietro, come pulizia, correzione e regolazione, ma ogni venditore, naturalmente, ti dà una garanzia, perché sei uno straniero. Quindi ho deciso di controllare le recensioni di Google dei maestri orologiai locali. Mi piacerebbe consigliare alcuni posti specializzati in orologi vintage, ma dipende dagli orologi che stai cercando. Da alcuni anni sono in contatto con molti ricercatori di musei e orologiai, quindi posso darti alcuni consigli se sei interessato. Innanzitutto è necessario descrivere il significato di "vintage".

Cosa si considera un orologio vintage?

La definizione è abbastanza ampia, ma dopo alcune ricerche tutti capiranno. Per lo più siamo interessati a orologi che hanno più di 30 anni. Questi orologi meccanici sono stati prodotti principalmente tra il 1920 e il 1990.

Come datare un orologio?

Dall'inizio della sua produzione erano pezzi molto costosi con solo l'indicazione dell'ora. Dopo il 1950 furono ampiamente prodotti calibri con indicazione della data, calendario o meccanismo di allarme. Un altro cambiamento è avvenuto dopo il 1960 con i movimenti automatici (automatici). Per una datazione precisa dell'orologio è necessario trovare il catalogo aziendale, il numero di calibro o il numero di cassa. Alcuni design di orologi dal 1960 al 1980 sono anche chiamati "retrò". Con la datazione dell'orologio Prim potrebbe essere utile un grande libro scritto da Libor Hovorka. Puoi trovarlo presso i librai locali o ovviamente presso gli orologiai.

Praga è la capitale degli orologi per me. Orologio astronomico e Prim

Penso che Praga sia il posto perfetto per fare shopping per il tuo futuro orologio. È l'atmosfera che rende Praga un buon posto per comprare un orologio. Basta guardarsi intorno. In futuro, ogni sguardo al tuo polso può essere un piccolo promemoria del tempo favoloso trascorso nella Città Vecchia con il suo orologio astronomico mozzafiato.

Molte persone ora cercano gli orologi classici cechi Prim. Le prime idee sull'azienda di orologi ceca risalgono al 1948. Due anni dopo l'azienda fu fondata a Nové Mesto nad Metuji. Nel 1957 realizzarono il primo esempio di orologi con il nome Spartak. Dal 1958 diventano articoli molto popolari presso gli orologiai. Sono diventati molto popolari da quando l'azienda è stata riaperta. Alcuni dei pezzi famosi come Orlik, Sport, Diplomat, Pavouk o Supinac li producono di nuovo.

Gli orologi vintage hanno valore?

Certo che lo sono. Dipende dalle condizioni e dal nome del marchio. Ma stai attento. Alcune aziende come Ruhla utilizzavano movimenti molto semplici ed economici. Gli orologiai generalmente non li riparano. Sono uno studente ordinario, quindi non sono così affascinato dall'acquisto di orologi Rolex. A mio parere ci sono molti marchi di orologi vintage che funzionano bene e il loro prezzo aumenterà. Ad esempio, Omega, Doxa Eterna, Tissot. In Repubblica Ceca ora aumenta il valore degli vecchi orologi cecoslovacchi Prim dal 1960 al 1980. C'è un modello Orlik, venduto pochi mesi fa per 25.000 €. Il prezzo normale per altri modelli è compreso tra 125 e 400 €. Certo, puoi trovarli più economici, ma in negozi non affidabili. Fai attenzione. Chiedi se l'orologio è stato revisionato o meno. Alcuni negozi offrono una garanzia ordinaria nonostante siano oggetti d'antiquariato.

Posso indossare orologi vintage tutti i giorni?

Se l'orologio è stato revisionato e non è stato troppo danneggiato prima della riparazione, certo che puoi. Ho 12 pezzi nella mia collezione e li indosso tutti i giorni. Sono orologi svizzeri, tedeschi, cechi e russi. Penso che tu possa usare un orologio vintage come tuo indossatore quotidiano. Ma ricorda di proteggerli dalla caduta (mettili sotto il tavolo), dall'umidità (pioggia) o dalle vibrazioni (guida in bicicletta ecc.).

Come caricare e impostare orologi meccanici?

Tutti i tipi di orologi meccanici vengono caricati ruotando la corona in senso orario. Se raggiungete la resistenza, gli orologi sono completamente caricati. Se agganciate la corona ed estraetela con cura in una posizione, potete impostare l'ora in entrambe le direzioni. Successivamente, fate semplicemente clic sulla corona per farla rientrare. Tutti gli orologi meccanici devono essere caricati regolarmente. L'ideale è farlo la mattina, prima di utilizzarlo.

Perché gli orologi mantengono il loro valore?

Sì, certo non è così semplice. Devi prendertene cura. A volte è necessario caricare l'orologio anche se non lo indossi. A volte ha bisogno di essere riparato come gli altri oggetti che usiamo per vivere. Ogni anno il numero di orologi e orologi vintage nelle migliori o buone condizioni sui mercati europei sta diminuendo.

CLOCK GALLERY

Mozarteum, Jungmannova 748/30,

110 00 Praha – Staré Město, Czech Republic

http://clockgallery.cz

Alcune recensioni di orologi vintage le ho trovate online: