Evviva il mondo degli ebrei, il migliore dei mondi possibili, il paese di Cuccagna e il paese di Bengodi messi insieme, il luogo dove tutto è permesso e concesso... se sei un ebreo.

C'è altra spiegazione a quanto sta accadendo in Medio Oriente da quasi un anno? No. Una manica di criminali sta compiendo un genocidio a Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme est e il mondo, quello che si dice democratico e rispettoso della difesa dei diritti umani applaude, difende e supporta, fino ad esserne complice, lo Stato che compie il genocidio... perché è uno Stato ebraico.

Quando anche l'occidente democratico riscoprirà la ragione, allora quelli che adesso applaudono al genocidio diranno "ci siamo sbagliati", "non immaginavamo", "non sapevamo", "non credevamo", "non ci eravamo accorti", ecc.

Ma come fra gli ebrei israeliani e non ci sono persone "normali" che non vogliono esser considerate parte di questi crimini, altrettante ne esistono in occidente e per questo è necessario dire, adesso, di non supportare in alcun modo i crimini che vengono commessi dal morale esercito dello Stato ebraico, crimini che non hanno nulla da invidiare a quelli dei nazisti di cui gli ebrei sono stati vittime.

Anche gli ebrei , come tutti, possono essere dei delinquenti... quando delinquono e non dirlo perché altrimenti si ha paura di essere etichettati come antisemiti è, semplicemente, da fuori di testa.



Questo è un aggiornamento degli ultimi crimini commessi da Israele, fornito da Save the Children.

L'intensificarsi degli attacchi aerei israeliani nelle aree di Gaza in cui le organizzazioni umanitarie forniscono servizi, comprese le “zone umanitarie” designate da Israele, nonché la chiusura e il mal funzionamento delle frontiere hanno drasticamente ostacolato la capacità di consegnare forniture salvavita, avvertono 20 agenzie umanitarie in un rapporto sull'accesso umanitario pubblicato oggi.A quasi 300 giorni dall'inizio della guerra a Gaza, i civili sono costantemente sottoposti a ordini di trasferimento da aree precedentemente ritenute sicure, con un tempo insufficiente per l'evacuazione. Il recente intensificarsi dei bombardamenti aerei nella zona centrale di Gaza, dove ai civili che prima si rifugiavano a Rafah è stato detto di spostarsi, è stato particolarmente letale. Più di 190.000 palestinesi sono stati sfollati in quattro giorni a Deir Al Balah e Khan Younis, il sito dell'ultima offensiva israeliana, mentre il bilancio delle vittime al 23 luglio, secondo il Ministero della Sanità di Gaza, a Khan Younis è salito a 73 morti e 270 feriti. Le Nazioni Unite hanno dichiarato che oltre l'80% di Gaza è stato sottoposto a ordini di evacuazione o designato come “no-go zone” dalle forze israeliane, confinando 1,9 milioni di sfollati interni in circa il 17% della striscia.Nel frattempo, i valichi di frontiera chiusi e malfunzionanti e gli attacchi alle agenzie umanitarie continuano a ostacolare gli sforzi umanitari. Due membri dello staff palestinese di una ONG partner di War Child sono stati uccisi il 13 luglio, mentre un altro membro dello staff è stato ferito e tutti e quattro i suoi figli sono stati uccisi in un attacco aereo a Nuseirat. Anche la casa di un membro dello staff di ActionAid è stata bombardata, uccidendo le sue quattro figlie, lasciando il collega in condizioni critiche.Molte organizzazioni hanno rifornimenti pronti e in attesa di entrare, ma la zona di scarico al valico di frontiera di Kerem Shalom/Karam Abu Salem, sul lato di Gaza, è bloccata da settimane a causa dell'elevata insicurezza, delle operazioni militari israeliane e del rischio di saccheggi, dato l'aumento dei bisogni delle famiglie.Save the Children è riuscita a far entrare a Gaza quattro camion (80 pallet) di forniture mediche su un convoglio, dopo aver aspettato al valico di Kerem Shalom al caldo per oltre un mese, a seguito delle ostilità sul lato di Gaza del confine. I pallet comprendevano farmaci standard come antibiotici e farmaci per le malattie cardiache. Tuttavia, lo staff di Save the Children non è riuscito a far arrivare tempestivamente a Gaza le forniture mediche essenziali, mentre le forniture delle agenzie delle Nazioni Unite, su cui contano le strutture sanitarie, sono in via di esaurimento.Altri 17 pallet di medicinali, di Save the Children, sono bloccati ad Al-Areesh, in Egitto. Si tratta di farmaci a temperatura controllata, tra cui quattro scatole che richiedono una refrigerazione continua. Il Coordinamento delle attività governative nei Territori (COGAT) di Israele autorizza, infatti, solo i camion a pianale, non i camion chiusi necessari per il trasporto di tali forniture, e conseguentemente le spedizioni di Save the Children continuano ad essere respinte.Altre agenzie umanitarie hanno confermato di dover affrontare sfide simili. Oxfam ha serbatoi d'acqua, unità di desalinizzazione, rubinetti, generatori e latrine approvati ma non è in grado di entrare attraverso il valico, mentre 864 tende procurate dal Consiglio norvegese per i rifugiati, che si trovavano al porto di Al-Arish, sono arrivate di recente a Kerem Shalom, ma rimangono ancora inaccessibili a causa di problemi di sicurezza.Le Nazioni Unite hanno dichiarato che il volume medio giornaliero dei carichi di aiuti umanitari che entrano a Gaza è diminuito del 56% da aprile, mentre la decimazione del sistema sanitario e i continui ordini di trasferimento stanno causando un grave sovraffollamento con la conseguente necessità di dover distribuire a più persone risorse già limitate, aumentando esponenzialmente il rischio di malattie infettive e trasmesse dall'acqua.Il 23 luglio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che esiste un alto rischio di diffusione del virus della polio a Gaza, dopo che ne sono state rilevate tracce in sei campioni di acque reflue. Secondo l’OMS, decine di migliaia di bambini sotto i cinque anni sono ora a rischio di contrarre la poliomielite e non si può escludere la possibilità di una diffusione internazionale oltre Gaza.“Stiamo facendo tutto il possibile per salvare le vite dei bambini a Gaza, ma il nostro lavoro diventa ogni giorno più impegnativo. Lo sfollamento forzato di civili in aree che non possono accoglierli sta causando una catastrofe umanitaria a un livello mai visto. Non c'è più spazio e le scorte salvavita sono a malapena sufficienti per mantenere in vita i bambini. Senza l'accesso all'assistenza critica, si continuerà a perdere vite umane”, ha dichiarato Jeremy Stoner Direttore regionale di Save the Children per il Medioriente. “Gli operatori umanitari non sono risparmiati dalla violenza. A dicembre, un membro del nostro staff è stato ucciso insieme alla moglie e ai quattro figli da un attacco aereo israeliano e da allora gli operatori umanitari hanno continuato a essere presi di mira. Il personale umanitario non dovrebbe mai essere un obiettivo e le operazioni umanitarie, compresi i convogli e i magazzini, devono essere protette. Lo abbiamo ripetuto più volte: un cessate il fuoco immediato e definitivo è l'unico modo per salvare vite umane a Gaza”.

La Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia a gennaio di quest'anno ha iniziato a dare indicazioni a Israele su cosa doveva fare per correggere le azioni che configuravano il reato di genocidio nei confronti dei palestinesi a Gaza, includendo l'accesso di forniture di beni sopravvivenza. Israele non solo non ha fatto niente in tal senso, ma ha pure peggiorato lo stato della popolazione di Gaza.

Invece di approvare sanzioni contro uno Stato criminale, Stati Uniti e Europa continuano a fornire armi e ogni tipo di supporto e assistenza a Israele... che continua il genocidio.