Chi è l'attrice italiana più bella? La star di Furore 2, Raffaella Di Caprio. Bellissima, affascinante e sensuale come poche nel panorama dello show business nazionale.

Il sondaggio è stato realizzato dall’ex Mister Italia Miky Falcicchio che, in occasione della finalissima del concorso di bellezza e fashion talent Top Model of the World Italy 2019 di cui è coordinatore nazionale, ha convocato un pool di giornalisti oltre a un migliaio di giovani per scegliere la più bella attrice a cui affiancarsi in un importante progetto pubblicitario. La notizia è stata diffusa dalla rivista ed e-magazine DiTutto.

Sul sito iGossip.it si legge: "La carriera della parente del celebre e influente divo del cinema hollywoodiano Leonardo Di Caprio è in forte ascesa. Negli ultimi tre anni è passata da essere super finalista nazionale a Miss Italia (quinta classificata) a Miss Grand Prix forever (rappresentante della bellezza italiana nel mondo), dal set di ‘Furore 2’ (protagonista con il bellissimo attore Massimiliano Morra) al teatro Bagaglino di Roma (dove è stata tra le protagoniste dello spettacolo ‘Femmina’) fino ad essere stella televisiva in diverse puntate degli show di Piero Chiambretti".

E poi ancora: "Ha rifiutato diversi reality show per prepararsi al salto ‘nel cinema d’autore’, sarà infatti tra le protagoniste del nuovo film del maestro del thriller-horror Dario Argento".

A quale progetto pubblicitario prenderanno parte Raffaella Di Caprio e Miky Falcicchio? Al momento è tutto top secret!